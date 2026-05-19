Silhouette: Auftritt! Diane Kruger in Cannes
Modell in der Ästhetik der 1970er-Jahre im Einsatz bei Filmfestival
Mit einer Sonnenbrille von Silhouette, die an Designansätze der 1970er-Jahre erinnert, zeigte sich Diane Kruger im Rahmen der Internationalen Filmfestspiele von Cannes. Die Schauspielerin wurde stilgerecht mit dem Modell „Dora“ aus der Kollektion „Iconic Shades“ abgelichtet.
Die Brille ist nach der früheren Silhouette-Designerin Dora Demmel benannt und greift mit den klaren Linien und größeren Formen typische Gestaltungselemente der Epoche auf. Das Modell basiert auf einem 3D-Druckmaterial und wird durch Titan-Komponenten ergänzt.