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Silhouette: Auftritt! Diane Kruger in Cannes

VonRedaktion
Diane Kruger trägt am Rande der Filmfestspiele von Cannes 2026 das Sonnenbrillen-Modell „Dora“ aus der Kollektion „Iconic Shades“ vom Hersteller Silhouette
Diane Kruger feiert am Rande der Filmfestspiele von Cannes 2026 mit dem Modell „Dora“ ein Revival der 70er-Jahre. Foto: Valentin Le Cron/Silhouette

Modell in der Ästhetik der 1970er-Jahre im Einsatz bei Filmfestival

Mit einer Sonnenbrille von Silhouette, die an Designansätze der 1970er-Jahre erinnert, zeigte sich Diane Kruger im Rahmen der Internationalen Filmfestspiele von Cannes. Die Schauspielerin wurde stilgerecht mit dem Modell „Dora“ aus der Kollektion „Iconic Shades“ abgelichtet.

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Die Brille ist nach der früheren Silhouette-Designerin Dora Demmel benannt und greift mit den klaren Linien und größeren Formen typische Gestaltungselemente der Epoche auf. Das Modell basiert auf einem 3D-Druckmaterial und wird durch Titan-Komponenten ergänzt. 

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