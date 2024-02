Johnson & Johnson Vision: Weiterbildungen zur Kontaktlinse

Bild: Johnson & Johnson Vision

Interaktive Online-Termine für 2024

Fachkompetenz erweitern, Geschäftschancen nutzen: Johnson & Johnson Vision unterstützt Kontaktlinsenspezialisten auch in diesem Jahr dabei mit einem umfassenden Weiterbildungsprogramm. In interaktiven Online-Seminaren, mit Live-Streamings und Diskussionen, vermitteln die Referenten neue Erkenntnisse aus Forschung und Praxis, die Teilnehmende direkt in ihrem Geschäft umsetzen können.

Von Blaufilter-Technologie bei Kontaktlinsen bis Kundenkommunikation

Das Johnson & Johnson Institute startet in der ersten Jahreshälfte 2024 mit seinem Weiterbildungsprogramm, das wichtige Themen und Fragestellungen abdeckt: Bereits im Februar bringen Experten die Teilnehmenden auf den neuesten Erkenntnisstand zum Thema Blaufilter-Technologie bei Kontaktlinsen, im März bieten die Live-Seminare einen Einblick in die erfolgreiche Anpassung von Multifokallinsen.

Marco van Beusekom. Bild: JJV

„Das Thema Multifokallinsen gewinnt für Augenoptikerinnen und Augenoptiker immer mehr an Bedeutung, weil sie damit ihre Kundschaft sehr gut versorgen können und weil sie mit zufriedenen und loyalen Kontaktlinsenträgerinnen und -trägern, die regelmäßig zu ihnen kommen, die Zukunft ihres Geschäfts sichern können. Wir freuen uns, dass wir sie mit unseren Online-Seminaren dabei unterstützen können“, unterstreicht Marco van Beusekom, Senior Manager Professional Education and Development DACH & Benelux bei Johnson & Johnson Vision.

Im April geht es darum, wie der Fachhandel mit guter Kommunikation sein Kontaktlinsengeschäft nachhaltig ankurbeln und gleichzeitig Anpassgebühren durchsetzen kann. Im Mai steht aufgrund der großen Nachfrage erneut die Beurteilung des vorderen Augenabschnitts auf dem Programm, bevor das erste Halbjahr mit einem Ausblick in die Zukunft der Kontaktlinsenanpassung 2050 ausklingt.

Die einstündigen Online-Veranstaltungen laufen über das Videokonferenzsystem Zoom. Eine Chatfunktion ermöglicht Diskussionen, auch individuelle Fragen werden beantwortet. Das vollständige Online-Seminar-Programm mit allen Informationen zu Anmeldung und Teilnahme gibt es hier: www.jnjvisioncare.de/online-seminare