MPG: Brillenglas MPO mit Markenpreis ausgezeichnet

v.l..: Nina Jokesch, Department Manager MPG Marketing und Lisa Schrittwieser, Graphic Designer. Bild: MPG

German Brand Award in zwei Kategorien geht nach Österreich

MPG verkündet mit großer Freude, dass die hauseigene Brillenglasmarke MPO den German Brand Award 2023 in zwei Kategorien gewonnen hat. Das Brillenglas gewann in der Sparte Excellent Brands sowohl in der Kategorie Corporate Brand of the Year als auch in der Kategorie Fashion.

Die Auszeichnung in der Kategorie Corporate Brand of the Year spiegelt das Engagement für eine starke und konsistente Markenführung wider. Sie würdigt die umfassende Strategie und die Innovationskraft, mit der die Brillenglasmarke sich positioniert. „Diese Anerkennung bestärkt uns in unserem Bestreben, unseren Kundinnen und Kunden einzigartige Produkte und ein erstklassiges Markenerlebnis zu bieten“, freut sich Nina Jokesch, Department Manager MPG Marketing.

In der Kategorie Fashion konnte mit einem klaren Designansatz und Gespür für aktuelle Trends überzeugt werden. Bestätigt fühlen darf sich der Anbieter mit seinem Ansatz, Brillengläser zu entwickeln, die höchste Sehqualität versprechen und in Kombination mit Brillenfassungen auch modische Statements setzen.

Der German Brand Award wird von einer unabhängigen Jury verliehen und zeichnet die Markenführung und -kommunikation verschiedenster Branchen aus. Über 1.300 Einreichungen gab es in diesem Jahr.