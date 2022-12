Julbo: Offizieller Partner von Radsportteam Groupama-FDJ

Der Radprofi David Gaudu vom Team Groupama-FDJ wird bereits seit 2021 von Julbo mit Sonnenbrillen ausgestattet. Bild: Nicolas Gotz

Vereinbarung läuft bis 2024

Nach der Zusammenarbeit mit dem jungen Radsport-Profi David Gaudu in den letzten zwei Saisons wird Julbo nun auch dessen Radsportteam Groupama-FDJ mit seinen Produkten ausstatten. Bis 2024 wird der französische Sportbrillenhersteller offizieller Helm- und Brillenausstatter des internationalen Top-Teams.

Das 1997 gegründete Radsport-Team Groupama-FDJ (Continental Team und UCI WorldTour Team) belegte letztes Jahr bei der Tour de France den zweiten Platz in der Teamwertung. Der Top-Fahrer des Teams David Gaudu, mit Sportbrillen in individueller Sehstärke von Julbo, erreichte dabei Platz 4 in der Einzelwertung.

Christophe Beaud Geschäftsführer und CEO Julbo kommentierte die neue Zusammenarbeit folgendermaßen: „Diese Partnerschaft mit dem Radsportteam Groupama-FDJ ist eine neue Etappe in der Geschichte von Julbo. Und das Ergebnis einer langfristigen Strategie, die Früchte getragen hat. Wir haben als Hersteller von Bergbrillen begonnen. Danach haben wir die Einsatzbereiche unserer Produkte diversifiziert, so dass Sportarten wie Ski-Langlauf, Ski-Freeriding, Trail Running, Wassersport, Enduro-Mountainbiking und Cross Country hinzukamen. Nachdem wir uns bereits als offizieller Ausstatter der L’Étape du Tour bewährt haben, engagieren wir uns jetzt auch im Straßenradsport der Profis. Wir haben speziell für diesen Sport ausgelegte Produkte entwickelt, genau zum richtigen Zeitpunkt. Denn das 1997 gegründete Radsportteam Groupama-FDJ fährt inzwischen international ganz oben mit. Es hat schon so manchen großen Erfolg feiern dürfen und es erfüllt uns mit Stolz, dieses spannende neue Abenteuer an der Seite dieses Teams zu beginnen.“

Eine Partnerschaft bis 2024 wurde vereinbart.

„Ich bin besonders stolz, heute im Namen des gesamten Radsportteams Groupama-FDJ die Zusammenarbeit mit der Marke Julbo bekannt geben zu können. Es liegt in der DNA unseres Teams, französische Innovation zu unterstützen, und Julbo ist ein in unserer Heimat, dem Jura, angesiedeltes Unternehmen. So wie unser Team ist Julbo ein Familienunternehmen, das im Sport groß geworden ist. Unsere Partnerschaft versteht sich nicht als ein einfacher gegenseitiger Austausch von Mitteln, uns verbindet vielmehr der gemeinsame Anspruch, nach Spitzenleistungen zu streben. Es geht um eine echte Zusammenarbeit, bei der unsere beiden F&E-Teams ihre Kompetenzen und Erfahrung teilen, um Hochleistungsprodukte hervorzubringen, die es unseren Fahrern ermöglichen, Top-Ergebnisse zu erzielen“, sagte Marc Madiot, General Manager von Groupama-FDJ.