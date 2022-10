Optik Weber: Neue Eigentümer

Martin Ulm und Korhan Gazi, die neuen Eigentümer von Optik Weber (Foto: Optik Weber)

Neue Ausrichtung für Optik Weber Brillengläser GmbH

Der seit 1960 bestehende Familienbetrieb Optik Weber in Kamen hat seit Mai dieses Jahres neue Eigentümer. Martin Ulm und Korhan Gazi vereinen ihren Background und geben dem aktuellen Kurs neue Koordinaten für die Zukunft.

Korhan Gazi hat mehr als 14 Jahre Erfahrung in der augenoptischen Industrie. Mit seinen Fertigkeiten und Kenntnissen ist er der erfahrene Ansprechpartner bei Optik Weber im kaufmännischen Bereich.

Anzeige

Mehr als 35 Jahre Erfahrung in der augenoptischen Industrie bringt Martin Ulm mit. Er komplettiert das Duo und ist bei allen technischen Fragen der erfahrene Kursgeber und Ansprechpartner.

Die ausgeprägten Erfahrungen beider sowie ihre Leidenschaft für eine innovative Produktion bündeln Martin Ulm und Korhan Gazi in ihrer Selbständigkeit. Neue Werte, Innovationen und Knowhow halten Einzug in das Traditionsunternehmen Optik Weber, welches auf die Produktion hochwertiger Brillengläser aus Mineral und Kunststoff spezialisiert ist. Mit dem Vertrieb von Brillengläsern unterschiedlichster Materialien und Eigenschaften soll Optik Weber internationaler Ansprechpartner in der Augenoptik sein.