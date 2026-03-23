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Silhouette: Drei Auszeichnungen beim iF Design Award

VonRedaktion
2 Sonnenbrillen aus der Kollektion Iconic Shades von Silhouette
Die Sonnenbrillen aus „Iconic Shades“ zählten beim iF Design Award 2026 zu den drei ausgezeichneten Kollektionen des Brillenherstellers. Foto: Silhouette

Internationale Jury hat entschieden

Der österreichische Brillenhersteller Silhouette hat beim diesjährigen iF Design Award Auszeichnungen für drei Kollektionen erhalten. Iconic Shades, The Refined und Pure Visionary wurden in der Kategorie Produktdesign prämiert.

Der iF Design Award wird von der iF Design Foundation in Deutschland vergeben. 2026 bewertete eine internationale Jury über 10.000 Einreichungen aus 68 Ländern. Die drei Kollektionen von Silhouette konnten sich in ihrer Kategorie durchsetzen.

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Brille aus der Kollektion Pure Visionary von Silhouette
„Pure Visionary“ setzt besonders dünne Titanstrukturen ein. Foto: Silhouette
Brille aus der Kollektion The Refined von Silhouette
Modell aus der Kollektion „The Refined“. Foto: Silhouette

Jede der prämierten Linien verbindet laut Unternehmen Leichtigkeit, technische Entwicklung und eine reduzierte Formsprache. The Refined nutzt Titan und setzt auf klare Strukturen sowie hohen Tragekomfort. Pure Visionary greift die minimalistische Designausrichtung des Unternehmens auf und arbeitet mit besonders dünnen Titanstrukturen.

Jury hebt Umsetzung bei Iconic Shades hervor

Die Kollektion Iconic Shades ist stark an Elementen der 1970er-Jahre orientiert. Sie interpretiert geometrische Formen neu und verwendet ein 3D‑Print-Material in Kombination mit Titan-Details. „Diese Auszeichnung durch den iF Design Award ist eine starke Bestätigung unserer Designphilosophie“, kommentierte Roland Keplinger, Design Director bei Silhouette. „Unser Ziel ist es, Brillen zu entwickeln, die sich mühelos anfühlen und zugleich eine klare gestalterische Identität besitzen — eine Verbindung aus technologischer Innovation und emotionaler Wirkung.“

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