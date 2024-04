De Rigo: Lozza präsentiert „A story with a vision“

Nicht fehlen darf Firmengründer Giovanni Lozza in der 8-teiligen Serie „A story with a vision“, die fotografische Collagen mit digital erstellten grafischen Elementen mischt. Bild: De Rigo

Animationsserie zur 140-jährigen Firmengeschichte

Lozza, die älteste italienische Brillenmarke von De Rigo, erzählt ihre über 140-jährige Geschichte in einer Animationsserie namens „A story with a vision“ bzw. „Eine Geschichte mit Vision“. In acht Folgen wird der Ursprung der Brillenmarke in Belluno begleitet.

Produziert wird die Serie vom Studio TIWI aus Reggio Emilia, das auf audiovisuelle Produktionen und Animationen spezialisiert ist. In Zusammenarbeit mit der SSG Creative Factory, die die Idee, die Entwicklung und die kreative Leitung übernommen hat, feiert die Serie das Erbe von Lozza mit einer Mischung aus von Hand gezeichneten Illustrationen und fotografischen Collagen.

Bild: De Rigo Bild: De Rigo

In jeder Folge spielen Materialien aus dem Fotoarchiv und die legendärsten Modelle von Lozza die Hauptrolle, begleitet durch jene Farben und Elemente, die jedes Jahrzehnt der Marke so originalgetreu wie möglich nachbilden.

Die ersten der rund 1-minütigen Clips sind bereits auf der Lozza-Website und YouTube erhätlich.