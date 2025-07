SWAV: Feierlicher Abschluss in Kirchheimbolanden

70 Gesellen aus Rheinland-Pfalz und dem Saarland wurden am 29. Juni in Kirchheimbolanden feierlich freigesprochen. Bild: KD Busch/SWAV

Augenoptiker aus Rheinland-Pfalz und dem Saarland freigesprochen

Ende Juni fand in Kirchheimbolanden die mittlerweile neunte Freisprechungsfeier für die Auszubildenden der Augenoptik statt. 70 Absolventen aus Rheinland-Pfalz und dem Saarland freuten sich, im festlichen Rahmen ihre Gesellenbriefe und Prüfungszeugnisse entgegenzunehmen.

Die Gesellen aus dem Saarland nahmen in diesem Jahr erstmalig an der Freisprechungsfeier in der Stadthalle an der Orangerie teil. Damit wurde die grenzüberschreitende Zusammenarbeit der Augenoptiker-Innung Rheinland-Pfalz/Saarland sichtbar. Moderator Patrik Sommer, der die Feier seit 2015 mit großem Engagement moderiert, begrüßte die neuen Teilnehmenden besonders herzlich. Für ihn war es gleichzeitig ein emotionaler Abschied – nach vielen Jahren am Mikrofon begleitete er die Veranstaltung ein letztes Mal.

Redner würdigen Handwerk und Engagement

Mit ihrer Begrüßungsrede am Sonntag, den 29. Juni, eröffnete Landesinnungsmeisterin Patricia Fuchs die Feier und hieß die anwesenden Gäste sowie die frischgebackenen Gesellen herzlich willkommen. In ihrer Ansprache würdigte sie nicht nur die herausragenden Leistungen der Junghandwerker, sondern bedankte sich auch bei den engagierten Prüfungsausschüssen und Berufsschullehrern für ihren ehrenamtlichen Einsatz.

Landesinnungsmeisterin Patricia Fuchs eröffnet die Feier und heißt Gäste sowie Absolventen herzlich willkommen. Bild: KD Busch/SWAV Stadtbürgermeister Dr. Marc Muchow richtet persönliche Glückwünsche an die frischgebackenen Fachkräfte. Bild: KD Busch/SWAV Helmut Zimmer, Präsident der Handwerkskammer des Saarlandes, unterstreicht in seiner Ansprache die zentrale Rolle des Handwerks. Bild: KD Busch/SWAV Wirtschaftsministerin Daniela Schmitt lobt den Entschluss der Absolventen, sich für eine Ausbildung im Handwerk entschieden zu haben. Bild: KD Busch/SWAV

Zu den Ehrengästen zählten unter anderem die rheinland-pfälzische Wirtschaftsministerin Daniela Schmitt, Helmut Zimmer, Präsident der Handwerkskammer des Saarlandes, Dr. Marc Muchow, Stadtbürgermeister von Kirchheimbolanden, sowie zahlreiche Vertreter der Handwerkskammern aus Rheinland-Pfalz und dem Saarland. Die Geschäftsstelle der Augenoptiker-Innung und des SWAV war mit Geschäftsführer Peter Kupczyk und mehreren Mitarbeitenden aus Speyer vertreten.

Auch Dr. Marc Muchow, Helmut Zimmer und Daniela Schmitt nutzten die Gelegenheit, ihre Wertschätzung für das Handwerk und die Leistung der jungen Fachkräfte zum Ausdruck zu bringen. In ihren Ansprachen betonten sie die Bedeutung gut ausgebildeter Augenoptiker für die Gesellschaft – heute mehr denn je. Die frischgebackenen Gesellen erhielten von allen Seiten herzliche Glückwünsche und aufmunternde Worte für ihren weiteren Weg.

Preise für „die Besten der Besten“ und bewegende Abschiede

Insgesamt 139 Auszubildende hatten sich den Gesellenprüfungen im Winter und Sommer gestellt, 111 davon haben erfolgreich bestanden. Die neuen Gesellen aus den Berufsschulstandorten Bad Dürkheim, Koblenz, Saarbrücken und Trier wurden einzeln auf die Bühne gerufen, gefeiert und geehrt. Besonders herausragende Leistungen wurden durch den Azublick-Preis der Firma Zeiss gewürdigt.

Strahlende Preisträgerin: Darla Schmitt präsentiert stolz ihre Auszeichnung für ihre herausragenden Prüfungsleistungen. Bild: KD Busch/SWAV Ehre für langjähriges Engagement: Patricia Fuchs und Daniela Schmitt würdigen Renate Schantz und Rainer Lofink für über 30 Jahre im Prüfungsausschuss. Bild: KD Busch/SWAV v.l.: Dr. Marc Muchow, Daniela Schmitt und Peter Kupczyk blicken auf eine gelungene Veranstaltung zurück. Bild: KD Busch/SWAV

Mit besonderem Applaus verabschiedete die Innung Renate Schantz und Rainer Lofink, die über 30 Jahre lang dem Gesellenprüfungsausschuss angehörten. Patricia Fuchs würdigte beide in einer persönlichen Laudatio. Auch Moderator Patrik Sommer wurde emotional verabschiedet.

