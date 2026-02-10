Anzeige
Mido 2026: Store-Konzepte und Nachhaltigkeit ausgezeichnet

VonRedaktion
Preisträger und Jury nach der Verleihung der Mido Awards 2026
Die Mido hat ihre Awards 2026 vergeben. Ausgezeichnet wurden Store-Konzepte sowie nachhaltige Brillen. Erstmals wurde ein Unternehmen auch für eine umfassende ESG‑Integration geehrt. Foto: Mido

Internationale Jury würdigt Projekte aus Handel und Industrie

Die Messe Mido hat im Rahmen ihrer Ausgabe 2026 ihre jährlichen Auszeichnungen verliehen. Auf der Bühne des Fashion Square in Halle 1 kamen Vertreter der internationalen Brillenbranche zusammen, um Projekte zu würdigen, die Gestaltung, Qualität und gesellschaftliche Wirkung verbinden.

In der Kategorie Bestes Ladendesign ging der Preis an AndréOpticas Chiado von André Leal (Lissabon, Portugal). Der Preis für die beste Ladeninnovation ging an Optocentro von Rui Motty (ebenfalls Lissabon, Portugal). Der Nachhaltigkeitspreis CSE Certified Sustainable Eyewear (zertifizierte nachhaltige Brillen) ging in der Kategorie Brillenfassungen an Marchon Italia, bei den Sonnenbrillen konnte Silhouette International überzeugen und in der Kategorie Etuis gewann Llexan Italy.

Eine Neuerung der Ausgabe 2026 war der CSE Corporate Award, mit dem das ausstellende Unternehmen ausgezeichnet wurde, das nach Meinung der Fachjury Nachhaltigkeitsaspekte am stärksten in seine Geschäftsprozesse integriert hat. Der Preis ging an Safilo.

