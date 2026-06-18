EUHA: Impulse für Augenoptik und Hörakustik 2026

Der EUHA-Kongress 2026 zeigt Trends für Betriebe aus Augenoptik und Hörakustik. Foto: EUHA

Kongress mit Fokus auf KI, Praxis und Synergien

Vom 14. bis 16. Oktober findet der 70. Internationale Hörakustiker-Kongress statt und richtet sich auch an Betriebe, die sowohl in der Hörakustik als auch in der Augenoptik tätig sind. Die Veranstaltung bietet ein breites Spektrum an relevanten Themen für den Betriebsalltag.

Zahlreiche Aussteller präsentieren in Hannover Konzepte zu Bereichen wie Digitalisierung, Ladenbau, Marketing und Mitarbeitergewinnung, die beide Branchen betreffen und nach dem Willen des Veranstalters zusätzliche Synergien schaffen sollen.

KI-Tag zu konkreten Einsatzmöglichkeiten für den Unternehmensalltag

Im Rahmenprogramm, unter anderem in der EUHA Live-Area, werden Inhalte mit branchenübergreifender Bedeutung behandelt. Dazu zählen Anwendungen von Künstlicher Intelligenz im Betrieb sowie organisatorische Aspekte bei Unternehmensgründungen.

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Foto: EUHA

Ein zusätzlicher Schwerpunkt liegt auf dem KI-Tag am Freitag. Unter dem Titel „KI, die sich morgen rechnet“ werden Einsatzmöglichkeiten vorgestellt, die auf den Arbeitsalltag ausgerichtet sind. Dabei stehen unter anderem Automatisierung, Marketingunterstützung und Wissensmanagement im Fokus.

Neben fachlichen Inhalten bietet der Kongress Gelegenheiten zum Austausch und zur Vernetzung innerhalb der Branche.