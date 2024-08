Mister Spex: Großer Umbruch eingeläutet

Neben der Filiale in Graz (Bild) werden auch sämtliche weiteren internationalen Geschäfte geschlossen. Foto: Mister Spex

Rentabilität soll deutlich steigern, ausländische Filialen schließen

Mister Spex hat das Transformations- und Restrukturierungsprogramm „SpexFocus“ für die Jahre 2024 und 2025 verabschiedet. Ziel ist es, die Rentabilität erheblich zu steigern und eine nachhaltige Cash-Generierung für das Unternehmen mittelfristig zu gewährleisten.

SpexFocus soll das EBITDA (inkl. Miete) um mehr als 20 Millionen € steigern, wobei die Auswirkungen hauptsächlich in den Jahren 2025 und 2026 erwartet werden. Die Umsetzung des Programms beginnt sofort, wobei die Maßnahmen in 2024 und 2025 schrittweise eingeführt werden. Basierend auf der aktuellen Planung wird der gesamte Kapitalabfluss für SpexFocus voraussichtlich rund 9 Millionen € betragen – der Großteil fällt im zweiten Halbjahr 2024 an.

Schließung sämtlicher Auslandsfilialen

Das Restrukturierungsprogramm umfasst die Reduzierung der Personalkosten, Preisanpassungen und Rabattüberprüfungen, die Optimierung der operativen Abläufe sowie die Schließung aller acht internationalen Filialen – fünf in Österreich, zwei in Schweden und eine in der Schweiz. Das Unternehmen habe alternative Optionen gründlich analysiert, sehe jedoch keinen Weg zu profitablem Wachstum in diesen Märkten und in diesem Umfang.

Allein durch die Filialschließungen erwartet das Unternehmen einen wiederkehrenden Anstieg des freien Cashflows (FCF) von etwa 2 Millionen €. Das Unternehmen wird sich nach Kräften bemühen, seine Mitarbeitenden während der Übergangsphase vollumfänglich zu unterstützen, teilt Mister Spex mit.

Augenoptiker-Expertise im Fokus neuer Kampagne

Das Transformationsprogramm beinhaltet eine grundlegende Neupositionierung der Marke, um die Relevanz und Führungsposition des Unternehmens in der Augenoptikbranche zu stärken und die Rentabilität des Unternehmens zu steigern. Die neue Kampagne stellt die Augenoptiker-Expertise in den Fokus, um Mister Spex als vertrauenswürdigen „Optiker deines Lebens“ (so lautet der Slogan) zu positionieren. Dabei soll nun auch zusätzlich die anspruchsvolle Zielgruppe der 40- bis 60-Jährigen ansprechen, die großen Wert auf fundierte optische Beratung und Expertise legen. Darüber hinaus sollen Werbe- und Rabattaktionen reduziert werden.

Ab 2025 wird das Unternehmen seinen wichtigsten finanziellen Leistungsindikator von Bereinigtes EBITDA zu EBIT ändern, um die Transparenz zu erhöhen und einen tieferen Einblick in die finanzielle Performance zu geben.

Stephan Schulz-Gohritz, Vorstandsvorsitzender und CFO von Mister Spex, sagt: „Wir sind überzeugt, dass die strategische Neuausrichtung unsere Führungsposition als der Omnichannel-Optiker im Markt stärken und somit unser nachhaltig profitables Wachstum in Zukunft sicherstellen wird.“

Tobias Krauss, Vorsitzender des Aufsichtsrats, erklärt: „Um das Potenzial von Mister Spex zu realisieren, ist jetzt zunächst eine klare Transformation und eine robuste Restrukturierung notwendig. Wir haben großes Vertrauen in die Kompetenz und das Engagement der Führung und des Teams von Mister Spex, das Unternehmen durch diese Phase zu steuern und den langfristigen Erfolg sicherzustellen.“