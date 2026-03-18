Fielmann Akademie: Online-Kolloquium zu Screening

Das 69. Fielmann Akademie Kolloquium trägt den Titel: „Augenscreening im Fokus – Praxis, Befunde, Perspektiven“. Bild: Envato/NomadSoul1

Weiterbildung zeigt Praxisfälle und neue Analyseansätze

Am 15. April bietet die Fielmann Akademie Schloss Plön ein Web-Seminar an, das verschiedene Aspekte des Augenscreenings beleuchtet. Teilnehmende erhalten einen Überblick über aktuelle Untersuchungsmethoden und häufige Befundkonstellationen.

Im Mittelpunkt stehen der derzeitige Stand des Augen-Check-Ups von Ocumeda sowie typische Netzhautveränderungen, die im Screeningalltag auftreten können. Ergänzend wird erläutert, wie moderne Bildgebung und standardisierte Abläufe zur Befundbewertung beitragen.

Netzhautveränderungen anhand realer Beispiele erklärt

Die Veranstalter gehen auf gefäßbedingte Veränderungen ein, die in vielen Fällen zentrale Hinweise auf systemische Erkrankungen liefern. Die Referenten erläutern pathophysiologische Hintergründe und zeigen entsprechende Praxisfälle.

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Oculomics und datenbasierte Perspektiven

Ein weiterer Themenblock widmet sich der Oculomics. Dabei wird beschrieben, wie KI-gestützte Auswertungen genutzt werden können, um Zusammenhänge zwischen retinalen Strukturen und allgemeinen Gesundheitsparametern besser zu erkennen. Die Veranstaltung gibt einen Ausblick auf mögliche Entwicklungen in Prävention und Risikobewertung.

Die Teilnahme ist gebührenfrei. Nach Anmeldung werden die Zugangsdaten für den virtuellen Konferenzraum bereitgestellt.