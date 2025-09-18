Silmo Paris 2025: Nominierte für den Silmo d’Or stehen fest

Vom 26. bis 29. September findet die Silmo Paris 2025 statt. Ein Highlight das Branchenevents ist die Verleihung der Silmo d’Or-Awards. Bild: Silmo Paris

32. Ausgabe des begehrten Branchenpreises

Die Jury des Silmo d’Or hat die Nominierten für die 32. Ausgabe des Innovationspreises bekanntgegeben. Unternehmen aus verschiedenen Ländern konkurrieren in insgesamt zwölf Kategorien um die Auszeichnung der Pariser Augenoptik-Fachmesse. Der seit 1994 verliehene Silmo d’Or würdigt herausragende Leistungen in Design, Technologie und Innovation aus der Welt der Augenoptik.

Die Auswahl der Sieger erfolgt auf der Messe durch eine Fachjury aus Branchenexperten, Designern und Journalisten. 2025 hat der renommierte französische Designer Olivier Lapidus, der für seine Verbindung von Mode, Technologie und Handwerkskunst bekannt ist, die Juryleitung übernommen.

Silmo D’or 2025 – and the Nominees are …

Diese Unternehmen können sich in verschiedenen Kategorien wie Kinderbrillen, Sportbrillen, Smart Eyewear oder Designer- und Markenfassungen Hoffnung machen:

Kinder

Julbo mit „Intensity Junior” – FR

Lookkino mit „Lookkino Tri-X” – IT

Manti Manti mit „3D Collection” – GER

Minima mit „BB HYBRID-1 CB3” – FR

Opal mit „DSAA084C64” – Spiderman – FR

Sport

Evil Eye Eyewear mit „Speedsense” – AUT

Julbo mit „LIRY” – FR

Out Of mit „Bot 3” – IT

Safilo mit „CA Transforma” – Carrera – IT

Tag Heuer mit „TAG HEUER SHIELD PRO” – FR

Vision

EssilorLuxottica mit „Stellest 2.0” – FR

Nikon Verres Optiques mit „Z Suite Progressifs” – FR

Le Laboratoire Français De Lesa mit „TriNova” – FR

Rodenstock mit „B.I.G EXACT Sensitive” – GER

Swisscoat mit „Color Digital Box” – CH

Material/Ausrüstung

Acep mit „Smart Mirror AI” – FR

Lyleoo mit „Solution de téléexpertise” – FR

Mei mit „4D Trace, The Perfect Fit System” – IT

Ophtalmic Compagnie mit „RK Datalens” – FR

Topcon mit „Chronos SightPilotTM NAVi” – JPN

Technologische Innovationen – Brillen

Goodvision mit „Goodvision Glasses” – FR

Obe mit „Flowlink” – GER

Øgreen Optics mit „Storm Signal” – DK

Qed Eyewear mit „Phi” – CAN

Regenesis mit „Carbonite” – SGP

Smart Eyewear

EssilorLuxottica mit „Oakley Meta” – IT

EssilorLuxottica mit „Nuance Audio” – IT

Pacific Group mit „Sports AI Glasses with Prescription” – Frezz Bleequp – FR

Solos mit „Solos AirGo™ A5 Audio AI Smartglasses” – HK

Xocchiali mit „Xocchiali Smart Eyewear” – SE

Korrektionsfassungen „Labels”

De Rigo mit „P8791 – COLOR D” – Porsche Design – IT

Safilo mit „0107” – Etro – IT

Seaport Odlm mit „Othilia 02” – Vanessa Bruno – FR

Steve Mcqueen Eyewear mit „Sebring” – FR

Tag Heuer mit „Line” – FR

Sonnenbrillen „Labels”

Como mit „YYSUN502” – Yohji Yamamoto – JPN

Grosfilley mit „Jane” – Azzaro – FR

Marchon mit „SF333SR” – Ferragamo – USA

Seaport Odlm mit „Lucile02” – Ba&Sh – FR

Adcl mit „BOLD SD5022 101” – Sandro Homme – FR

Sonnenbrillen „Eyewear Designer”

Albert Duval mit „XC7 – NUIT” – FR

Brett Eyewear mit „SPEC.01” – FR

Design Eyewear Group mit „Super Tactic” – Woow – DK

Design Eyewear Group mit „Flare” – Face à Face – DK

Res Rei Eyewear mit „Nocturne B94” – IT

Korrektionsfassungen „Eyewear Designer”

Victoire D’Aqui mit „Clem / Galaxie” – FR

Atelier Arthur Sardo mit „Rotative Upside-Down” – FR

Dzmitry Samal mit „Luc” – FR

Yoshinori Aoyama mit „YA-002” – JPN

Lucas De Stael mit „Zeppelin 27” – FR

Sonnenbrillen „Eyewear Maker”

Blackfin mit „Aero Loop Infinity” – IT

Faboor mit „Edge 01-M1” – IT

Minima mit „MINIMA-5 CRYSTAL” – FR

Piero Massaro mit „Tramonti di pietra” – IT

Plein Les Mirettes mit „Hommage – Back To Art” – FR

Korrektionsfassungen „Eyewear Maker”

Lunetterie Du Jura mit „Yasmine” – Cazo – FR

Markus T mit „MIO P1055” – GER

Rolf Eyewear mit „Premiere” – AUT

Vanni mit „Extra” – IT

Vuillet Vega mit „Sign² 168” – FR

Die Gewinner werden am Samstagabend, den 27. September im Rahmen der Silmo d’Or Awards Gala bekanntgegeben.