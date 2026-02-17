Neyece: Myopie-Initiative für Kinder in Hannover

Neyece und die Per-Mertesacker-Stiftung starten in Hannover ein Pilotprojekt zur Myopie-Prävention bei Kindern. Neben praktischen Sehscreenings gibt es am 24. Februar ein Vortragsprogramm für Fachleute. Foto: Insidecreativehouse/Envato

Pilotprojekt verbindet Sehscreenings und Fachvorträge für Augenoptiker und Mediziner

Neyece und die Per Mertesacker Stiftung haben ein gemeinsames Pilotprojekt vorgestellt, das sich der zunehmenden Myopie bei Kindern widmet. Die Auftaktveranstaltung „Fit fürs Sehen – sportlich durchs Leben“ richtet sich nicht nur an Fachkräfte, sondern vor allem an sozial benachteiligte Kinder aus der Region Hannover, die ansonsten kaum Zugang zu Myopie-Management erhalten würden.

Im Künstlerhaus Hannover werden am 24. Februar praktische Sehscreenings der Stiftung mit fachlichen Vorträgen aus Augenoptik, Medizin und Industrie kombiniert. Themenschwerpunkte sind Entwicklungen bei Kurzsichtigkeit, Managementansätze sowie Brillen- und Kontaktlinsenlösungen für Kinder. Auch der Zusammenhang von Bewegung und gesunder Sehentwicklung wird behandelt.

Eine wichtige Rolle übernimmt die Per Mertesacker Stiftung, die ihr Engagement um das Thema Sehgesundheit erweitert. In seiner Keynote betont der ehemalige Fußball-Nationalspieler Per Mertesacker, dass körperliche Aktivität und gutes Sehen wesentliche Voraussetzungen für Bildung und Entwicklung sind.

Praxisnahe Untersuchungen für Kinder im Mittelpunkt

Die Veranstaltung geht auf eine Idee von Sabine Siegmund, Partneroptikerin von Neyece, zurück. Sie wollte Sport, Prävention und Sehgesundheit in einem Format verbinden. Sie erklärte, das Ziel sei es, Aufmerksamkeit zu schaffen und konkrete Hilfe zu leisten. Das Projekt ist als bundesweiter Ansatz geplant, um Prävention und Versorgung für Kinderaugen zu stärken.

Im Rahmen der Veranstaltung sollen Refraktionen, Achslängenmessungen und Risikoanalysen durchgeführt werden. Augenoptiker und Ophthalmologen sind eingeladen, im Künstlerhaus Hannover gemeinsam rund 60 Kinder zu untersuchen und anschließend mit geeigneten Maßnahmen des Myopie-Managements zu versorgen.

Ab 18:00 Uhr folgt ein Vortragsprogramm mit Beiträgen aus verschiedenen Fachbereichen. Für Teilnehmende steht zudem ein begleitendes Catering bereit.