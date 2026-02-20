Anzeige
Safilo: Ergebnisse für Europa und Deutschland stabil

Angelo Trocchia, CEO Safilo Group
Angelo Trocchia, CEO Safilo Group, vermeldet ein leichtes Wachstum in Europa. Foto: Safilo

Konzern meldet leichtes Wachstum 

Die Safilo Group hat vorläufige Kennzahlen für das Geschäftsjahr 2025 veröffentlicht. Für Europa, einschließlich des deutschen Marktes, weist das Unternehmen ein moderates Wachstum bei konstanten Wechselkursen aus.

Im Gesamtjahr erzielte Safilo einen Umsatz von 983,4 Mio. €, was einem Plus von 1,8% bei konstanten Wechselkursen entspricht. In Europa lag das Umsatzwachstum im Jahr 2025 bei 2,7% (2,3% bei aktuellen Wechselkursen). Im vierten Quartal stiegen die Verkäufe in Europa leicht, belastend wirkten geringere Liefermengen aus einem ausgelaufenen Produktionsvertrag sowie der Verkauf des Lenti‑Geschäfts.

Europa bleibt stabiler Absatzmarkt für Brillenfassungen

Das Wachstum wurde maßgeblich durch das Fassungssegment getragen, das laut Safilo in wichtigen europäischen Ländern weiter zulegte. Der Konzern verweist darauf, dass Lieferphasen und der Verkauf einzelner Geschäftsbereiche das Quartalsergebnis beeinflusst hätten, die Kernentwicklung aber positiv geblieben sei.

Beim Ergebnis meldet Safilo höhere Margen. Die Bruttomarge lag 2025 bei 60,9%, die operative Marge (EBITDA) erreichte bereinigt 10,6%. Zudem erzielte der Konzern einen Free Cashflow von 55 Mio. €, während sich die Nettoverschuldung zum Jahresende auf 46 Mio. € verringerte. 

Für 2026 kündigt das Unternehmen an, trotz herausfordernder Rahmenbedingungen weiter auf Profitabilität und ausgewählte Übernahmen zu setzen. Die vollständigen Zahlen zum vergangenen Jahr sollen im März folgen.

