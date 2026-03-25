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DOG: Klinische Studien in der Augenheilkunde stärken

VonRedaktion
Augenärztin bei Untersuchung einer älteren Frau
Symbolbild: Getty Images/Unsplash

Online-Kampagne informiert über Teilnahme und Ablauf

Zu Monatsbeginn ist eine bundesweite Informationskampagne zur Bedeutung klinischer Studien in der Augenheilkunde angelaufen. Mit der Aktion möchte die Deutsche Ophthalmologische Gesellschaft (DOG) zusammen mit weiteren Partnern aus Forschung, Patientenvertretungen und Industrie über Inhalte, Abläufe und Nutzen klinischer Prüfungen aufklären.

Screenshot Kampagnenwebsite der DOG mit Schriftzug: Für dich. Für Alle. Für mehr Sehen.
Screenshot. Quelle: fuer-mehr-sehen.de

Klinische Studien dienen dazu, neue Behandlungen vor ihrem breiten Einsatz medizinisch zu prüfen. Professor Katrin Lorenz von der DOG‑AG Klinische Studienzentren betonte, dass ohne solche Prüfungen kein verlässlicher Erkenntnisgewinn möglich sei. Sie erklärte, neue Ansätze könnten nur dann langfristig helfen, wenn diese unter festgelegten Bedingungen getestet und weiterentwickelt würden.

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Teilnahme fördert Erkenntnisse und Versorgung

Die Kampagne wird über Internet- und Social‑Media‑Kanäle verbreitet und von der DOG‑AG Klinische Studienzentren koordiniert. Beteiligt sind verschiedene Organisationen aus Wissenschaft, Industrie und Patientenvertretungen, die gemeinsam über Nutzen und Bedeutung klinischer Prüfungen informieren möchten. Weitere Informationen finden sich auf der Kampagnenwebsite fuer-mehr-sehen.de.

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