Anzeige
| |

Hecht: Kontaktlinsenpflegemittel-Serie „Concare“ startet

VonRedaktion
Produkte der neuen Kontaktlinsenpflegemittelserie „Concare“ von Hecht Contactlinsen
Bild: Hecht Contactlinsen

Zur Unterstützung individueller Anpassung und gesteigertem Tragekomfort

Nach der Vorstellung auf der Opti im Januar bringt Hecht Contactlinsen seine neue „Concare“-Serie auf den Markt. Die Kontaktlinsenpflegemittel richten sich an Anpasser, die ihre Empfehlungen stärker an den individuellen Augenbedürfnissen und dem verwendeten Kontaktlinsenmaterial ausrichten möchten. Sicherheit, Verträglichkeit und Komfort sollen die Produkte unterstützen. Zudem stellt das Unternehmen ein zeitlich begrenztes Einstiegsangebot für Fachbetriebe bereit.

„Mit Concare erhalten Anpasser eine hochwertige Lösung für die tägliche Kontaktlinsenpflege“, erklärt Anja Clages, Head of Group Marketing. „Unsere Produkte sind speziell darauf ausgelegt, die Anforderungen von Auge und Material zu berücksichtigen. So können Anpasser ihren Kunden ein sicheres, komfortables Trageerlebnis bieten und die Zufriedenheit langfristig steigern. Wir möchten, dass das Tragen von Kontaktlinsen für alle zu einem positiven und angenehmen Erlebnis wird.“ 

Anzeige
Essilor (Banner)

Die Reihe umfasst unter anderem Concare sept intense, ein Peroxidsystem für weiche und formstabile Linsen. Zudem bietet Concare soft eine All-in-One-Lösung für weiche Linsen, während Concare all-in-one RGP auf formstabile Linsen ausgerichtet ist. Ergänzend steht mit Concare saline eine konservierungsmittelfreie Kochsalzlösung zur Verfügung

Ähnliche Beiträge

  • Fielmann: Konzern bestätigt Prognose für 2025

    Die Fielmann-Gruppe hat ihre Geschäftszahlen für das dritte Quartal sowie die ersten neun Monate des Jahres 2025 veröffentlicht. Der Konzernumsatz stieg in den ersten drei Quartalen auf rund 1,842 Milliarden €, was einem Plus von 9% gegenüber dem Vorjahreszeitraum entspricht.

  • GfK: Konsumklima im Januar 2021

    Die neue GfK Konsumklima-Studie belegt, dass die Verbraucherstimmung in Deutschland zu Jahresbeginn 2021 unter dem harten Corona-Lockdown leidet.

  • Safilo: Kaufmännischer Leiter übernimmt DACH-Raum

    Lukasz Karpinski, der beim Brillenhersteller Safilo bereits die Rolle des Senior Commercial Head für Italien, Special Sales, Boutiquen & Global Key Accounts bekleidet, wurde nun zusätzlich auch mit der Übernahme dieser Position in der DACH-Region (Deutschland, Österreich, Schweiz) betraut.

  • BFW Düren: Berufliche Rehabilitation bei Augenerkrankungen

    Menschen mit Augenerkrankungen sind auch bei beruflichen Herausforderungen auf professionelle Beratung angewiesen. Eine neue Fachbroschüre des Berufsförderungswerk Düren bietet Betroffenen einen Überblick zu den Möglichkeiten der beruflichen Wiedereingliederung.

  • Dropouts

    Die Dropout-Häufigkeit bei Kontaktlinsen wird auf über 20% geschätzt! Und sicher ist, dass diese Rate den Kontaktlinsenmarkt am Wachstum hindert. Allerdings gibt es für die verschiedenen Modalitäten unterschiedliche Gründe für den Ausstieg.