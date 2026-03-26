Hecht: Kontaktlinsenpflegemittel-Serie „Concare“ startet

Bild: Hecht Contactlinsen

Zur Unterstützung individueller Anpassung und gesteigertem Tragekomfort

Nach der Vorstellung auf der Opti im Januar bringt Hecht Contactlinsen seine neue „Concare“-Serie auf den Markt. Die Kontaktlinsenpflegemittel richten sich an Anpasser, die ihre Empfehlungen stärker an den individuellen Augenbedürfnissen und dem verwendeten Kontaktlinsenmaterial ausrichten möchten. Sicherheit, Verträglichkeit und Komfort sollen die Produkte unterstützen. Zudem stellt das Unternehmen ein zeitlich begrenztes Einstiegsangebot für Fachbetriebe bereit.

„Mit Concare erhalten Anpasser eine hochwertige Lösung für die tägliche Kontaktlinsenpflege“, erklärt Anja Clages, Head of Group Marketing. „Unsere Produkte sind speziell darauf ausgelegt, die Anforderungen von Auge und Material zu berücksichtigen. So können Anpasser ihren Kunden ein sicheres, komfortables Trageerlebnis bieten und die Zufriedenheit langfristig steigern. Wir möchten, dass das Tragen von Kontaktlinsen für alle zu einem positiven und angenehmen Erlebnis wird.“

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Die Reihe umfasst unter anderem Concare sept intense, ein Peroxidsystem für weiche und formstabile Linsen. Zudem bietet Concare soft eine All-in-One-Lösung für weiche Linsen, während Concare all-in-one RGP auf formstabile Linsen ausgerichtet ist. Ergänzend steht mit Concare saline eine konservierungsmittelfreie Kochsalzlösung zur Verfügung