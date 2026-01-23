CooperVision: Neue Tageslinse für das Myopie-Management

CooperVision hat eine neue Lösung für das Myopie-Management mit Kontaktlinsen im Portfolio. Bild: Getty Images/Unsplash

Kombination aus Silikonhydrogel und etablierter Technik für Kinder

CooperVision gibt die Markteinführung der Tageskontaktlinse „MyDay Misight 1 day“ bekannt. Das Produkt verbindet ein Silikonhydrogel-Material mit einer Technik, die entwickelt wurde, um das Fortschreiten der Myopie bei Kindern zu verlangsamen.

Nach Angaben des Unternehmens basiert die Linse auf dem Material der MyDay‑Tageslinsen und der bisherigen Technik der Misight‑Kontaktlinse. Die Einführung soll neue Möglichkeiten in der Versorgung myoper Kinder eröffnen.

Doug Bairner, Senior Director Myopia Management & Specialty Emea bei CooperVision, erklärte, dass laut Schätzungen jedes zweite Kind im Alter von 20 Jahren kurzsichtig sein könnte, was Auswirkungen auf schulische und alltägliche Aktivitäten habe. Er sagte, Myopie könne sich besonders bei jüngeren Kindern schnell verschlechtern, weshalb eine frühe Versorgung wichtig sei. Die neue Linse vereine das Material der MyDay‑Produktfamilie mit dem Potenzial des Myopie-Managements.

Studienergebnisse und Linsendesign im Überblick

Bild: CooperVision

CooperVision verweist anlässlich der Produkteinführung auf Studienergebnisse, wonach die Technik die Verschlimmerung der Kurzsichtigkeit reduzieren könne. Zudem liege eine langfristige Untersuchung zur Kontaktlinsenanwendung bei Kindern zugrunde. Das Design der Linse umfasst Zonen für Korrektur und Behandlung, um die Sehschärfe zu unterstützen und gleichzeitig einer weiteren Myopie-Entwicklung entgegenzuwirken.

Zur Unterstützung des augenoptischen Fachhandels stellt CooperVision verschiedene Tools bereit, darunter digitale Hilfsmittel zur Berechnung der Augenbaulänge. Marketingunterlagen für die Praxis sind ebenfalls verfügbar.