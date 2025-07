Brillen-Profi: Gründungsworkshop erstmals als Tagesseminar

Der Brillen-Profi-Unternehmensberater Gerd Philipp Ruiner führt durch ein kompaktes Tagesseminar zur Existenzgründung. Foto: Brillen-Profi

Kompaktes Programm am 16. September in Würzburg

Seit fünf Jahren gilt der Gründungsworkshop „Mit Sicherheit selbständig!“ von Brillen-Profi als ein bewährter Wegbereiter für die Selbständigkeit in der Augenoptik. Mitte September richtet der Augenoptiker-Serviceverbund das Erfolgsformat nun erstmals als Tagesseminar aus.

Durch den geschärften Fokus auf zentrale Themen der Existenzgründung sollen angehende Unternehmer, die sich in den ersten zwei Jahren ihrer Selbständigkeit befinden, sowie Nachfolger, die ein bestehendes Geschäft übernehmen möchten, das Rüstzeug für den Start in die Selbständigkeit in nur einem Tag erhalten. Unternehmensberater Gerd Philipp Ruiner führt am 16. September durch ein „intensives Programm, das praxisnah und fundiert auf die Herausforderungen der Gründungsphase eingeht“, heißt es dazu von Brillen-Profi.

Mit dem Dorint Hotel Würzburg gibt es auch hinsichtlich der Location eine Premiere für die Veranstaltung, die bislang an zwei aufeinanderfolgenden Tagen in Kaufbeuren stattfand. Alle weiteren Informationen finden Interessierte unter www.brillen-profi.de.