Wöhlk Contactlinsen: Gesamtsieger beim Gesundheits-Award 2025

VonRedaktion
Hiroko Aikawa, Geschäftsführerin von Wöhlk Contactlinsen, hält am Firmensitz in Schönkirchen freudig den Gesundheits-Award in der Hand
Hiroko Aikawa, Geschäftsführerin von Wöhlk, freut sich am Firmensitz in Schönkirchen über den Gesundheits-Award. Foto: Wöhlk

Kontaktlinsenhersteller erneut ausgezeichnet

Wöhlk Contactlinsen wurde beim Deutschen Gesundheits-Award 2025 als Gesamtsieger in der Kategorie Kontaktlinsenhersteller ausgezeichnet. Der Publikumspreis basiert auf einer unabhängigen und bevölkerungsrepräsentativen Befragung von über 43.000 Kunden. Vergeben wird der Award vom Deutschen Institut für Service-Qualität in Kooperation mit dem Nachrichtensender ntv.

In der Bewertung erzielte Wöhlk 83,8 von 100 möglichen Punkten. Bewertet wurden unter anderem Preis-Leistungs-Verhältnis, Angebot, Kundenservice und Weiterempfehlung. Die Preisverleihung fand im Rahmen des Big Bang KI Festivals in Berlin statt. Die ehemalige Bundesministerin Brigitte Zypries überreichte den Preis.

Anna-Lena Band (Mitte) bei der feierlichen Preisverleihung des Deutschen Gesundheits-Award 2025 im Rahmen des Big Bang KI Festivals in Berlin. Brigitte Zypries (2. v.l.), Bundeswirtschaftsministerin a. D. und Beiratsvorsitzende des DISQ übergab den Award
Anna-Lena Band (Mitte) bei der feierlichen Preisverleihung im Rahmen des Big Bang KI Festivals in Berlin. Brigitte Zypries (2. v.l.), Bundeswirtschaftsministerin a. D. und Beiratsvorsitzende des DISQ übergab den Award. Foto: Christian Schlenker/ntv/DISQ

Dritter Sieg in Folge für Wöhlk

Anna-Lena Band, Leiterin der Unternehmenskommunikation bei Wöhlk, nahm die Auszeichnung entgegen. Sie betonte, dass insbesondere die Bewertung im Bereich Kundenservice erfreulich sei. Der Preis sei eine Anerkennung für das Engagement der Mitarbeitenden.

Wöhlk Contactlinsen wurde damit in der Kategorie Kontaktlinsenhersteller zum dritten Mal in Folge Gesamtsieger beim Deutschen Gesundheits-Award.

