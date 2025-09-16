|

Bausch + Lomb: Auszeichnung beim Gesundheits-Award 2025

VonRedaktion
Ralf Felix Gotter (links), Senior BU Director Vision Care DACH bei Bausch + Lomb, im Gespräch mit Thorsten Knippertz von ntv, dem Moderator des Deutschen Gesundheits-Awards 2025
Ralf Felix Gotter (links), Senior BU Director Vision Care DACH bei Bausch + Lomb, im Gespräch mit Thorsten Knippertz von ntv, dem Moderator des Deutschen Gesundheits-Awards 2025. Foto: Christian Schlenker/ntv/DISQ.

Zweiter Platz in der Kategorie Kontaktlinsen

Bausch + Lomb wurde beim Deutschen Gesundheits-Award 2025 in der Kategorie Kontaktlinsen ausgezeichnet. Die Preisverleihung fand am 10. September im Rahmen des BIG BANG KI-Festivals in Berlin statt. Veranstalter des Awards sind das Deutsche Institut für Service-Qualität (DISQ) und der Nachrichtensender ntv.

Unter elf bewerteten Kontaktlinsenherstellern belegte Bausch + Lomb den zweiten Platz. In den Bewertungskriterien „Angebot“ und „Weiterempfehlung“ erreichte das Unternehmen jeweils die höchste Bewertung. „Wir freuen uns über die dritte Auszeichnung dieser Art in Folge. Der Award zeigt, dass wir mit unseren innovativen Kontaktlinsen eines der vielseitigsten Angebote im Markt bieten, welches von unseren Kunden auch sehr gerne weiterempfohlen wird“, sagte Ralf Felix Gotter, Senior BU Director Vision Care DACH bei Bausch + Lomb, der den Preis für sein Unternehmen entgegennahm.

Der Deutsche Gesundheits-Award basiert auf einer Online-Befragung mit über 43.000 Kundenurteilen. Bewertet wurden unter anderem Preis-Leistungs-Verhältnis, Kundenservice und Zufriedenheit. Insgesamt wurden 858 Unternehmen aus der Gesundheitsbranche untersucht, von denen 533 in die Einzelauswertung gelangten.

Die Auszeichnungen wurden in der Alten Münze in Berlin von Brigitte Zypries, Bundeswirtschaftsministerin a. D. und Beiratsvorsitzende des DISQ, überreicht.

Ähnliche Beiträge

Kontaktlinsen-Digital-Kampagne 2022 Mockup Tablet und Smartphone

KGS: Erfolgreiche Kontaktlinsen-Digital-Kampagne 2022

Unter dem Motto „Hast du das gesehen?“ lenkte die digitale Gemeinschafts-Kampagne die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit zum vierten Mal in Folge auf Kontaktlinsen und den stationären Fachhandel. Mit Erfolg: Knapp 28.000-mal suchten Menschen von Juni bis September auf Kontaktlinseninfo.de einen Anpasser der Nähe.

Die Tageslinsenzeit hat begonnen!

Die Tageslinsenzeit hat begonnen!

(Anzeige) Suchen Sie noch nach einer Tageslinse, die Ihren Kunden maximale Feuchtigkeit für 16 Stunden liefert?* Biotrue® ONEday ist eine Ein-Tages-Kontaktlinse aus einem hochwasserhaltigen Hydrogel, die dank der revolutionären Surface Active Technology fast 100% ihrer Feuchtigkeit für 16 Stunden bewahrt und gleichzeitig hohe Tränenfilmstabilität sowie maximalen Tragekomfort bietet.**
Erfahren Sie mehr!

Firmensitz von EssilorLuxottica in Agordo, Italien und Ray-Ban-Fassung jeweils angeschnitten zu sehen

EssilorLuxottica: Solide Umsatzentwicklung im ersten Quartal

EssilorLuxottica ist gut in das neue Jahr gestartet. Der französisch-italienische Konzern verzeichnete nach eigenen Angaben in allen Märkten und Geschäftsbereichen Zuwächse. Der Gesamtumsatz im ersten Quartal stieg um rund 5% im Vergleich zum Vorjahr auf 6,3 Milliarden € und entspricht der langfristigen Prognose des Unternehmens.