Bausch + Lomb: Auszeichnung beim Gesundheits-Award 2025

Ralf Felix Gotter (links), Senior BU Director Vision Care DACH bei Bausch + Lomb, im Gespräch mit Thorsten Knippertz von ntv, dem Moderator des Deutschen Gesundheits-Awards 2025. Foto: Christian Schlenker/ntv/DISQ.

Zweiter Platz in der Kategorie Kontaktlinsen

Bausch + Lomb wurde beim Deutschen Gesundheits-Award 2025 in der Kategorie Kontaktlinsen ausgezeichnet. Die Preisverleihung fand am 10. September im Rahmen des BIG BANG KI-Festivals in Berlin statt. Veranstalter des Awards sind das Deutsche Institut für Service-Qualität (DISQ) und der Nachrichtensender ntv.

Unter elf bewerteten Kontaktlinsenherstellern belegte Bausch + Lomb den zweiten Platz. In den Bewertungskriterien „Angebot“ und „Weiterempfehlung“ erreichte das Unternehmen jeweils die höchste Bewertung. „Wir freuen uns über die dritte Auszeichnung dieser Art in Folge. Der Award zeigt, dass wir mit unseren innovativen Kontaktlinsen eines der vielseitigsten Angebote im Markt bieten, welches von unseren Kunden auch sehr gerne weiterempfohlen wird“, sagte Ralf Felix Gotter, Senior BU Director Vision Care DACH bei Bausch + Lomb, der den Preis für sein Unternehmen entgegennahm.

Der Deutsche Gesundheits-Award basiert auf einer Online-Befragung mit über 43.000 Kundenurteilen. Bewertet wurden unter anderem Preis-Leistungs-Verhältnis, Kundenservice und Zufriedenheit. Insgesamt wurden 858 Unternehmen aus der Gesundheitsbranche untersucht, von denen 533 in die Einzelauswertung gelangten.

Die Auszeichnungen wurden in der Alten Münze in Berlin von Brigitte Zypries, Bundeswirtschaftsministerin a. D. und Beiratsvorsitzende des DISQ, überreicht.