Neubau: Kampagne zum zehnjährigen Jubiläum 

Motiv aus der „I am Human/I am Nature“-Kampagne: Bilder: Neubau

Fokus auf Verbindung von Mensch und Natur

Neubau startet in das neue Jahr mit einer Kampagne zum zehnjährigen Jubiläum. Unter dem Motto „I am Human/I am Nature“ präsentiert die Brillenmarke ab 2026 neue Farbvarianten bewährter Modelle und setzt auf nachhaltige Materialien sowie die Verbindung von Mensch und Natur. Im Mittelpunkt steht die Individualität des Brillenträgers und die Entwicklung des Menschen. Die Kampagne soll die Vielfalt menschlicher Facetten zeigen und die Verbindung zwischen Herkunft und Zukunft verdeutlichen.

Seit zehn Jahren verfolgt Neubau den Ansatz, langlebige Produkte mit verantwortungsbewusstem Design zu verbinden. Die Marke gehört zur Silhouette Group und entwickelt ihre Kollektionen kontinuierlich weiter. Die Januar-Kollektion 2026 umfasst fünf der erfolgreichsten Modelle in neuen Farbvarianten. Gefertigt werden sie aus einem bio-basierten Material.

„In einem Markt, der oft von schnellen Trends getrieben ist, wollen wir etwas Bleibendes schaffen – Eyewear mit Substanz, die sowohl menschliche Individualität als auch unsere Verbundenheit mit der Natur widerspiegelt“, erklärt Antje Hamm, Brand Director bei Neubau. „Unser Anniversary Launch ist eine Hommage an unsere Wurzeln – und ein Versprechen, uns weiterhin verantwortungsvoll weiterzuentwickeln.“