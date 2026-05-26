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Eschenbach Optik: Inklusives Design für Low Vision

VonRedaktion
Frau mit Brille nutzt elektronische Stand-Lesehilfe von Eschenbach Optik
Ein gutes Low-Vision-Produkt passt sich dem Menschen an – nicht umgekehrt, findet Eschenbach. Bild: Eschenbach Optik

Fokus bei Sehhilfen liegt auf Nutzerfreundlichkeit und praktischer Anwendung

Zum Tag der Sehbehinderung am 6. Juni weist Eschenbach Optik auf die Bedeutung einer nutzerorientierten Gestaltung in der Low-Vision-Versorgung hin. Neben der optischen Leistung gewinnt die intuitive Bedienbarkeit an Bedeutung.

Nach Angaben des Unternehmens sollten Sehhilfen so konzipiert sein, dass sie sich leicht erfassen und bedienen lassen. Wichtige Aspekte sind dabei gut tastbare Bedienelemente, klare visuelle Darstellungen sowie eine ergonomische Handhabung.

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Neben der Vergrößerungsleistung spielen Eigenschaften wie kontrastreiche Darstellung, blendarme Nutzung und einfache Steuerung eine Rolle. Eine übersichtliche Struktur kann Anwendern die Orientierung erleichtern. Gerade bei häufiger Nutzung zeige sich, wie wichtig eine verständliche und zugängliche Gestaltung ist. Ergänzend seien auch Faktoren wie Gewicht, Handling und Pflege relevant.

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