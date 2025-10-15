EssilorLuxottica und Apollo luden zum Nuance Audio Event ein

Stefano Genco, Global Head von Nuance Audio. Bild: EssilorLuxottica

In München wurde das neue Hörbrillen-Medizinprodukt vorgestellt

Die Gästeliste bestand aus Redakteur:innen einer breiten Medienwelt sowie aus Influencer:innen. Der Abend begann mit einem Talk von Stefano Genco, Global Head von Nuance Audio, Andrea Mazzo, General Manager bei Essilor Luxottica Wholesale Germany und Maria Kalz, Director of Business Development & Transformation bei Apollo.



Sie sprachen darüber, wie die Nuance Audio Hör- und Sehhilfe intelligent in einem Produkt vereinen kann. Das benutzerfreundliche Produkt ist eine diskrete Hörhilfe, die durch ihr ästhetisches Design Tabus aufbricht. Nuance Audio ist darauf ausgerichtet, die Bedürfnisse einer Personengruppe zu erfüllen, die bei wahrgenommenem leichtem bis mittlerem Hörverlust oft unterversorgt ist. Rund 1,25 Milliarden Menschen* weltweit leben mit einem solchen wahrgenommenen leichten bis moderaten Hörverlust. Viele von ihnen fühlen sich möglicherweise unwohl dabei, herkömmliche Hörgeräte zu nutzen – sei es aus Gründen des Tragekomforts, der Ästhetik oder aufgrund sozialer Hemmungen.



„Unsere Mission bei Nuance Audio ist es, das tägliche Leben von Menschen mit leichtem bis moderatem Hörverlust zu unterstützen, indem wir ihnen eine Komplettlösung für ihre Seh- und Hörbedürfnisse anbieten“, Stefano Genco, Global Head von Nuance Audio. Anschließend wurde ein Fine-Dining-Menü serviert, bei dem die Gäste sich untereinander, sowie mit Stefano Genco und dem Team von EssilorLuxottica und Apollo über Nuance Audio austauschen konnten.