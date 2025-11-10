Anzeige
EssilorLuxottica: Umsatzwachstum im dritten Quartal 2025

VonRedaktion
Ray-Ban-Brille angeschnitten vor dem EssilorLuxottica-Firmengebäude in Agordo, Italien
EssilorLuxottica steigerte den Umsatz im dritten Quartal um 11,7% gegenüber dem Vorjahresquartal. Bild: EssilorLuxottica

Konzern meldet zweistelliges Plus bei Umsatz und Expansion

EssilorLuxottica hat für das dritte Quartal 2025 einen Umsatz von 6,87 Milliarden € bekanntgegeben. Das entspricht einem Anstieg von 11,7% gegenüber dem Vorjahresquartal bei konstanten Wechselkursen. Bei 8,8% liegt das Wachstum, wenn man die ersten neun Monate des Jahres betrachtet. Das Unternehmen verzeichnete Zuwächse in den Bereichen Vision Care und Sonnenbrillen sowie eine starke Nachfrage nach Wearables. Besonders Nordamerika und die Region EMEA trugen mit zweistelligen Wachstumsraten in verschiedenen Vertriebskanälen zum Ergebnis bei.

Im September stellte EssilorLuxottica neue Generationen von KI-gestützten Brillen vor. Zudem erhielt die Myopie-Management-Lösung Stellest die vollständige Zulassung der US-amerikanischen FDA und ist seit Oktober auf dem US-Markt verfügbar. Parallel treibt der Konzern seine Med-Tech-Strategie voran: Die Übernahme von RetinAI wurde angekündigt, und die Integration der Optegra-Augenkliniken ist abgeschlossen. 

