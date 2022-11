Silhouette: Evil Eye stattet das Skimo Team Germany aus

Evil Eye ist Exklusivausstatter des Skimo Team Germany. Foto: Silhouette/Nils Lang

Sportbrillen für die aufstrebenden Skibergsteiger

Den Berg hinauf und hinunter, ob bei Schneefall, strahlendem Sonnenschein oder diffusen Lichtverhältnissen: Insbesondere im Spitzensport müssen sich Athleten auf ihre Funktionsbrille verlassen können. Das möchte nun die Silhouette-Sportbrillenmarke Evil Eye für das Skimo Team Germany als offizieller Partner garantieren.

Bei der Einkleidung der Skimo-Athleten (Skimo = Skimountaineering, auf Deutsch: Skibergsteigen) Mitte Oktober in Rimsting am malerischen Chiemsee präsentierte sich der Sportbrillenprofi aus Österreich erstmalig als Exklusivausstatter des 14-köpfigen Teams. Voller Vorfreude und mit besonderem Enthusiasmus ließen sich die Sportler vor Ort von den Profis beraten.

Die Wintersportler bei der „Einkleidung“. Foto: Silhouette/Nils Lang

Dass Athleten besonders hohe Ansprüche an ihre Ausrüstung stellen, ist im Profi-Sport kein Wunder. Schließlich geht es dabei um Sicherheit und Bestleistung. Skimo Team Germany-Mitglied Silas Walter bringt es auf den Punkt: „Ich finde eine gute Sportbrille sollte leicht sein, so dass man sie kaum spürt. Dabei sollte sie gut sitzen, damit sie nicht herunter fällt, etwa beim Mountainbiken, oder man sie oft zurechtrücken muss.“

Anzeige

Neu ausgerüstet starten die Athleten nun in die Saison. Die aufstrebende Sportart Skimo erfährt immer mehr Aufmerksamkeit: 2026 wird diese im italienischen Cortina d’Ampezzo nach über 70 Jahren wieder olympisch. Seine Ursprünge hat das Skibergsteigen in den Wettkämpfen der Schweizer Armee, welche mit der Zeit populär wurden. Die Wurzeln der Sportart reichen bis in die Anfangszeit des alpinen Skisports zurück, wo es mangels Skilifte oder Seilbahnen dazu gehörte, den Aufstieg aus eigener Kraft zu absolvieren.

Quelle: Silhouette