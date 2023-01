Rodenstock: Marcus Desimoni wird neuer CEO

Marcus Desimoni wird zum CEO befördert: Bild: Rodenstock

Anders Hedegaard tritt zurück, bleibt dem Unternehmen aber erhalten

Das Stühlerücken innerhalb der Rodenstock-Gruppe geht weiter: Einen Tag nachdem bekannt wurde, dass Christian Bannert bei Optovision neuer Sprecher der Geschäftsführung wird, ergibt sich auch bei Rodenstock selbst eine Änderung an oberster Stelle: Marcus Desimoni übernimmt von Anders Hedegaard die Position des CEO.

Das Münchner Unternehmen teilte mit, dass Marcus Desimoni, derzeit CFO der Rodenstock Group, zum Chief Executive Officer ernannt wurde und die Rolle zum 1. Februar 2023 einnimmt. Der aktuelle CEO Anders Hedegaard werde Ende Januar 2023 zurücktreten, jedoch als non-executive Mitglied weiterhin im Beirat tätig sein und als Berater für das Management Board agieren. Voraussichtlich im ersten Quartal 2023 soll ein neuer CFO vorgestellt werden.

Marcus Desimoni ist seit 2020 CFO von Rodenstock und hat nach Angaben des Brillen- und Brillenglasherstellers die Transformation Rodenstocks federführend mit vorangetrieben. Er sei maßgeblich am Verkauf des Brillengeschäfts von Rodenstock an De Rigo im Dezember 2022 sowie der Übernahme von Indo Optical im Mai 2022 beteiligt gewesen, so Rodenstock.

Stimmen zum Management-Wechsel

Steven Dyson vom Eigentümer Apax sagte: „Wir danken Anders Hedegaard für seine herausragende Arbeit in den vergangenen vier Jahren. Er hat Rodenstocks führende Position in der Med-Tech-Industrie entscheidend mitgestaltet und die globale Präsenz des Unternehmens gestärkt. Wir haben volles Vertrauen, dass Marcus Desimoni den erfolgreichen Kurs des Unternehmens fortsetzen wird.“

Marcus Desimoni, CFO von Rodenstock, fügte hinzu: „Ich freue mich sehr auf meine neue Rolle als CEO der Rodenstock Gruppe. Gleichzeitig möchte ich Anders Hedegaard herzlich für die vertrauensvolle Zusammenarbeit im Management-Team danken. Wir werden uns weiterhin auf unser Brillenglasgeschäft konzentrieren und unsere Wachstumsambitionen sowie die Innovationsstrategie weiter vorantreiben.“

Anders Hedegaard gibt den Posten des Chief Executive Officer ab. Bild: Rodenstock

Anders Hedegaard, der in seiner vierjährigen Tätigkeit als CEO von Rodenstock u.a. die Einführung von erfolgreichen Innovationen wie B.I.G. Vision for All sowie den Launch der B.I.G. Norm-Technologie verantwortete, ergänzte: „Es war mir eine große Freude, für Rodenstock zu arbeiten und das Unternehmen zu dem Med-Tech-Unternehmen zu entwickeln, das es heute ist. Rodenstock hat eine klare Richtung und Strategie für die kommenden Jahre, und ich freue mich darauf, das Unternehmen weiterhin in einer neuen Rolle zu unterstützen.”