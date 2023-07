EssilorLuxottica: Nachwuchsdesigner setzt auf Oakley

Bild: EssilorLuxottica

Auf dem Catwalk der besten AMD-Absolventen Deutschlands

Im Juni präsentierte die AMD Akademie Mode & Design der Hochschule Fresenius ihre bundesweit besten Absolventen gemeinsam in Wiesbaden auf dem Laufsteg. Einer der Stars der Fashion-Show „Best Graduate on Stage“ war der junge Mode-Designer Finn John, der zuvor bereits im März bei der Fashion-Show in Hamburg von einer Fachjury zum Gewinner gekürt worden war. EssilorLuxottica unterstützt dort seit 2020 den richtungweisenden Talente-Auftritt der AMD.

Anzeige

Insgesamt präsentierten 16 Fashion-Talente aus den fünf Campus-Standorten Hamburg, Düsseldorf, Wiesbaden, München und Berlin einem begeisterten Publikum auf dem Laufsteg ihre Abschluss-Kollektionen. Finn John setzt sich mit seiner Kollektion „aspera“ mit einer rauen Welt auseinander, in der Schutz und Performance essenziell wichtig sind. Bewusst hatte der Preisträger die Models, die seine Designer-Kollektion trugen, mit Brillen von Oakley ausgestattet: „Die Brillen konturieren und verstärken meine Message.“