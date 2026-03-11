Design Eyewear Group: Mondottica-Marken erweitern Portfolio

Die Design Eyewear Group ist nun für den Vertrieb etablierter Mondottica-Marken in Deutschland und Österreich zuständig. Bild: DEG

Neue Vertriebsvereinbarung stärkt Präsenz in Deutschland und Österreich

Die Design Eyewear Group hat eine Vereinbarung mit dem britischen Unternehmen Mondottica geschlossen. Die Kooperation betrifft Deutschland und Österreich und umfasst die lizenzierten Brillenmarken Hackett London, Scotch & Soda, Pepe Jeans und Ted Baker London.

Bereits einige Monate vor diesem Zusammenschluss, der im Herbst vergangenen Jahres formal bestätigt wurde, hatte die Design Eyewear Group Teile von Menrad übernommen, das zuvor die Mondottica‑Aktivitäten in diesen Regionen verantwortete. Dazu gehörten Logistik, Vertrieb und Kundenservice. Die bestehende Struktur und die Vertrautheit mit den Märkten erleichterten die Weiterführung der Marken.

Eingespielte Strukturen unterstützen den Übergang

„Mit dieser Vereinbarung können wir ein noch umfassenderes Portfolio anbieten und die Nachfrage von Kunden bedienen, die mit diesen Marken bereits vertraut sind. Auch wenn wir erstmals externe Marken vertreiben, bedeutet dies keine Änderung unserer übergeordneten Strategie. Die Rahmenbedingungen passten: etablierte Beziehungen, bekannte Märkte und ein überzeugender Business Case. In einer solchen Situation ist es sinnvoll, den nächsten Schritt zu gehen“, sagt Vincent Chamaillard, Europe Sales Director der Design Eyewear Group.

Laut Vincent Chamaillard gibt es keine Pläne, diese Zusammenarbeit auf weitere Märkte auszuweiten. Mondottica verfügt ausserhalb Deutschlands über eigene Vertriebsstrukturen, und der Markenvertrieb ist kein zentraler strategischer Fokus der Design Eyewear Group.

Trotz der neuen Konstellation ist der operative Betrieb bereits vollständig etabliert. Kundenservice, Vertrieb, Lagerhaltung und Logistik werden von der bestehenden Organisation der Design Eyewear Group übernommen – parallel zum umfangreichen Portfolio der Gruppe mit insgesamt 18 etablierten Brillenmarken.