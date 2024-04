Movitra: Sales-Spezialist soll Expansion vorantreiben

Die Luxusbrillenmarke Movitra ernennt Andrea D'Arrigo zum Global Sales Director, um die internationale Expansion der Marke voranzutreiben. Bild: Movitra

Andrea D’Arrigo wird internationaler Vertriebsdirektor

Die Luxusbrillenmarke Movitra hat die Ernennung von Andrea D’Arrigo zum Global Sales Director bekanntgegeben. Für das Mailänder Brillenunternehmen stellt die Personalie einen wichtigen Schritt bei der weiteren internationalen Expansion der Marke dar.

D’Arrigo, der in Florida, USA, ansässig ist startete 2008 in Barcelona beim Brillenlabel Cutler and Gross ins Luxusbrillensegment, wo er den Vertrieb in Spanien und Portugal leitete. Ein Jahr später eröffnete er sein eigenes Unternehmen 1 Alternativa und übernahm den Vertrieb für Marken wie Dita, Italia Independent, Thom Browne und Thierry Lasry. 2012 zog er in die USA, wo er eine Erweiterung der Kollektionen von Thierry Lasry einleitete und weniger als ein Jahr später wurde ihm die Position des US-Vertriebsleiters für Dita und Thom Browne angeboten. Im Jahr 2020 kam D’Arrigo zur Akoni-Gruppe, um das US-Verkaufsteam zu entwickeln und aufzubauen.

„Wir sind begeistert, D’Arrigos Partnerschaft bei Movitra als Global Sales Director bekannt zu geben“, sagte Filippo Pagliacci, Mitbegründer von Movitra. „Das Jahr 2023 war ein äußerst wichtiges und schnelles Jahr für die Marke und unsere Fortschritte bei der Erschließung neuer Märkte. In Zukunft werden wir dank Andrea’s Expertise und Führungsqualitäten in den USA und den Schlüsselmärkten in Europa neue Beziehungen in Übersee aufbauen und unsere Präsenz auf globaler Ebene verstärken können, was eine entscheidende Entwicklungsstufe für die Expansion der Marke darstellt.“