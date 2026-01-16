MPO: Kampagne setzt auf Mehrbrillenberatung

MPO setzt wieder auf Mehrbrillenberatung für unterschiedliche Sehbedürfnisse. Bild: MPO Brillenglas

Als Kundenservice und Umsatzchance für Augenoptiker

Die bewährte Mehrbrillen-Kampagne von MPO Brillenglas geht in eine neue Runde und soll Augenoptiker wieder dazu anregen, Kunden auf die Vorteile zusätzlicher Brillen aufmerksam zu machen. Das soll dem Fachhandel auch Pluspunkte in puncto Service verschaffen.

Laut einer Studie des Instituts für Demoskopie Allensbach besitzt fast die Hälfte der Brillenträger in Deutschland nur eine Brille. Die Kampagne soll verdeutlichen, dass mehrere Brillen für unterschiedliche Sehbedürfnisse sinnvoll sein können, beispielsweise für digitale Geräte, Arbeiten im Nah- und Zwischenbereich oder zum Schutz vor UV-Strahlung. MPO bietet dafür ein breites Sortiment an Brillengläsern sowie ergänzende Technologien und Veredelungen.

Die Initiative versteht sich nicht nur als Verkaufsförderung, sondern auch als Serviceleistung. Wer frühzeitig im Beratungsgespräch auf die Vorteile hinweist, könne Vertrauen schaffen und die Abschlussquote erhöhen. MPO stellt dafür ein Werbemittelpaket zur Verfügung, das Augenoptiker bei der professionellen Beratung unterstützt.