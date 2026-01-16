Anzeige
MIDO (Banner)
|

MPO: Kampagne setzt auf Mehrbrillenberatung

VonRedaktion
Kampagnenvisual zur Mehrbrillen-Kampagne von MPO Brillenglas
MPO setzt wieder auf Mehrbrillenberatung für unterschiedliche Sehbedürfnisse. Bild: MPO Brillenglas

Als Kundenservice und Umsatzchance für Augenoptiker

Die bewährte Mehrbrillen-Kampagne von MPO Brillenglas geht in eine neue Runde und soll Augenoptiker wieder dazu anregen, Kunden auf die Vorteile zusätzlicher Brillen aufmerksam zu machen. Das soll dem Fachhandel auch Pluspunkte in puncto Service verschaffen.

Laut einer Studie des Instituts für Demoskopie Allensbach besitzt fast die Hälfte der Brillenträger in Deutschland nur eine Brille. Die Kampagne soll verdeutlichen, dass mehrere Brillen für unterschiedliche Sehbedürfnisse sinnvoll sein können, beispielsweise für digitale Geräte, Arbeiten im Nah- und Zwischenbereich oder zum Schutz vor UV-Strahlung. MPO bietet dafür ein breites Sortiment an Brillengläsern sowie ergänzende Technologien und Veredelungen.

Anzeige
Retinalyze (Banner)

Die Initiative versteht sich nicht nur als Verkaufsförderung, sondern auch als Serviceleistung. Wer frühzeitig im Beratungsgespräch auf die Vorteile hinweist, könne Vertrauen schaffen und die Abschlussquote erhöhen. MPO stellt dafür ein Werbemittelpaket zur Verfügung, das Augenoptiker bei der professionellen Beratung unterstützt.

Ähnliche Beiträge

  • Eschenbach: Virtual Try-On mit Partner Fittingbox

    Die Eschenbach Optik GmbH macht ihr gesamtes Eyewear-Portfolio im 3D-Format für die virtuelle Anprobe verfügbar. Dafür kooperiert das Unternehmen mit FittingBox, einem führenden Anbieter für innovative Anprobetechnologie.

  • Silhouette: Sonnenbrillen nach Barcelona-Art

    Inspiriert von Barcelonas Nobelvierteln Sarrià und Pedralbes hat Silhouette zwei neue Accent Shades-Sonnenbrillenmodelle kreiert, die bewusst auffällig den Vintage-Look akzentuieren.

  • Tommy Hilfiger: Aktiv in den Frühling

    Die Kampagne zur „Active“-Linie der neuen Tommy Hilfiger Brillenkollektion für Frühjahr/Sommer 2022 zeigt bekannte Sportler wie den Fußballstar Sergio Ramos.

  • Fielmann: Umsatz und Gewinn gesteigert

    Die Fielmann-Gruppe erwartet ein Umsatzplus von 13% und ein Wachstum im operativen Gewinn von rund 20% für das erste Halbjahr 2023. Als Gründe nennt das Unternehmen u.a. die gestiegene Preissensibilität der Verbraucher, das neue Kostensparprogramm und Investitionen in die Digitalisierung und Internationalisierung.