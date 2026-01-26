EssilorLuxottica: Veränderungen in der DACH-Führungsebene

Celine Berg. Foto: EssilorLuxottica

Neue Verantwortlichkeiten in der strategischen Entwicklung und Landesleitung

EssilorLuxottica ordnet seine Führung in DACH und der Schweiz neu. Celine Berg übernimmt die strategische Entwicklung der DACH-Region, Andrea Mazzo wird Geschäftsführer in der Schweiz. Beide sollen die Marktentwicklung und Zusammenarbeit mit Augenoptikern stärken.

Celine Berg, bislang Geschäftsführerin des Unternehmens in der Schweiz, übernimmt die Rolle des Business Development Director für die Region DACH im Bereich Professional Solutions. Sie soll künftig Wachstumsinitiativen in Deutschland, Österreich und der Schweiz begleiten und neue Geschäftspotenziale identifizieren. Ihre Aufgaben umfassen außerdem die Gestaltung von Veränderungsprozessen sowie die Weiterentwicklung von Lösungen für den augenoptischen Markt.

Andrea Mazzo. Foto: EssilorLuxottica

Andrea Mazzo übernimmt die Geschäftsführung in der Schweiz im Bereich Professional Solutions. Er war in den vergangenen Jahren unter anderem in Leitungsfunktionen in der DACH-Region tätig. Dazu gehörten Aufgaben in der Marktentwicklung und im Aufbau neuer Geschäftsbereiche wie Smart Glasses und Hörbrillen.

In seiner neuen Aufgabe soll Mazzo die kommerzielle Entwicklung vorantreiben, betriebliche Abläufe optimieren und Innovationen stärker mit der Marktpraxis verknüpfen.