Anzeige
MIDO (Banner)
|

EssilorLuxottica: Veränderungen in der DACH-Führungsebene

VonRedaktion
Celine Berg als neue Business Development Director für die Region DACH im Bereich Professional Solutions bei EssilorLuxottica
Celine Berg. Foto: EssilorLuxottica

Neue Verantwortlichkeiten in der strategischen Entwicklung und Landesleitung

EssilorLuxottica ordnet seine Führung in DACH und der Schweiz neu. Celine Berg übernimmt die strategische Entwicklung der DACH-Region, Andrea Mazzo wird Geschäftsführer in der Schweiz. Beide sollen die Marktentwicklung und Zusammenarbeit mit Augenoptikern stärken.

Celine Berg, bislang Geschäftsführerin des Unternehmens in der Schweiz, übernimmt die Rolle des Business Development Director für die Region DACH im Bereich Professional Solutions. Sie soll künftig Wachstumsinitiativen in Deutschland, Österreich und der Schweiz begleiten und neue Geschäftspotenziale identifizieren. Ihre Aufgaben umfassen außerdem die Gestaltung von Veränderungsprozessen sowie die Weiterentwicklung von Lösungen für den augenoptischen Markt.

Anzeige
Retinalyze (Banner)
Andrea Mazzo als neuer Geschäftsführer Schweiz bei EssilorLuxottica
Andrea Mazzo. Foto: EssilorLuxottica

Andrea Mazzo übernimmt die Geschäftsführung in der Schweiz im Bereich Professional Solutions. Er war in den vergangenen Jahren unter anderem in Leitungsfunktionen in der DACH-Region tätig. Dazu gehörten Aufgaben in der Marktentwicklung und im Aufbau neuer Geschäftsbereiche wie Smart Glasses und Hörbrillen.

In seiner neuen Aufgabe soll Mazzo die kommerzielle Entwicklung vorantreiben, betriebliche Abläufe optimieren und Innovationen stärker mit der Marktpraxis verknüpfen. 

Ähnliche Beiträge

  • Pro Optik: Neuer Onlineshop

    Der neue Pro Optik-Onlineshop verspricht Brillenfassungen und passende Gläser für jeden Typ, Sonnenbrillen und Kontaktlinsen mit Beratung von Optikermeistern und Experten.

  • Hoya: Sicheres Sehen am Arbeitsplatz

    Der Mönchengladbacher Brillenglashersteller Hoya stellt ein umfassendes Arbeitsschutzbrillenangebot nach der gültigen Norm EN 166 vor. Damit sollen Arbeitgeber der weit verbreiteten Verpflichtung zum Tragen von Arbeitsschutzbrillen nachkommen können.

  • Apollo: Miet-Konzept für Brillen und Sonnenbrillen

    Bei Deutschlands filialstärkstem Augenoptiker sollen Kunden durch gemietete Brillen und Sonnenbrillen ab sofort Modetrends noch schneller folgen können und dazu noch von einer „Extra-Portion Service“ profitieren. Das neue Miet-Modell nennt sich „Apollo Plus“.

  • Marchon: Tennis-Ass als Lacoste-Markenbotschafter

    Arthur Fils, eines der vielversprechendsten Talente im französischen Tennis, wurde als Markenbotschafter für die Textil- und Brillenkollektionen von Lacoste für das Jahr 2024 ausgewählt. Fils ist der jüngste Spieler in der Top-50-Rangliste der Herren.