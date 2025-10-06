Charmant: Erste Brillenkollektion für Sportmarke Head

Titanfassung mit quadratischem Design, Cut-out am Bügel und Farbkontrasten. Bild: Charmant

Performance trifft Design in neuer Eyewear-Linie

Charmant erweitert sein Portfolio um eine neue Kollektion optischer Fassungen und Sonnenbrillen, die erstmals für den Sportartikelhersteller Head entwickelt wurde. Die Modelle verbinden sportliche Funktionalität mit alltagstauglichem Design.

Wrap-Around-Modell mit verstellbaren Nasenpads und Belüftungssystem. Bild: Charmant

Die Kollektion umfasst verschiedene Formen wie eckige, rechteckige, runde und geometrische Designs. Verarbeitet werden Materialien wie Edelstahl, Titan, nachhaltiger Kunststoff und Silikon. Technische Details wie Belüftungsschlitze und verstellbare Bügelenden sollen den Tragekomfort erhöhen. Dezente Farbdetails an den Bügeln greifen Farbtöne aus der Head-Bekleidung auf.

Die Sonnenbrillenkollektion umfasst Shield-, Wrap-Around- und quadratische Formen. Alle Modelle bieten UV-Schutz, leichte Materialien und rutschfeste Bügelenden. Für sportliche Aktivitäten sind Belüftungsöffnungen und beschichtete Gläser integriert, die Wasser und Schmutz abweisen.