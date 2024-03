EssilorLuxottica: Lizenzverlängerung mit Dolce&Gabbana

Modenschau mit Brillenfassungen von Dolce&Gabbana. Bild: EssilorLuxottica

Vorzeitig und um 16 Jahre

EssilorLuxottica und Dolce&Gabbana haben ihre gemeinsame Lizenzvereinbarung für die Entwicklung, die Produktion und den weltweiten Vertrieb von Korrektionsfassungen und Sonnenbrillen der Marke Dolce&Gabbana vorzeitig und ungewöhnlich langfristig verlängert.

Die bestehende Vereinbarung, die am 1. Januar 2020 in Kraft trat und am 31. Dezember 2029 auslaufen sollte, wurde mit Wirkung vom 1. Januar 2024 bis zum 31. Dezember 2039. Die lange Dauer des Abkommens sei ein „Beweis für das starke Vertrauen und die Zusammenarbeit zwischen den beiden Unternehmen seit 2005“, heißt es vom französisch-italienischen Brillenkonzern.

Anzeige

„Verlängerung als Versprechen, das Luxusbrillen in den kommenden Jahrzehnten darstellen“ Francesco Milleri

„Dolce&Gabbana hat seit zwei Jahrzehnten einen besonderen Platz in unseren Herzen. Seitdem sich unsere Geschichten miteinander verbunden haben, haben wir gemeinsam einige wunderschöne, unvergessliche und innovative Fassungen geschaffen, die alle ein Meisterwerk „Made in Italy“ sind. Unsere baldige Erneuerung signalisiert die starke Bindung zwischen unseren Unternehmen und das Versprechen, das Luxusbrillen in den kommenden Jahrzehnten darstellen werden“, kommentierte Francesco Milleri, Chairman und CEO von EssilorLuxottica.

„EssilorLuxottica und Dolce&Gabbana haben in den letzten 19 Jahren eine äußerst effektive Partnerschaft aufgebaut, sowohl in geschäftlicher als auch in kreativer Hinsicht. Die heutige langfristige Erneuerung ist Ausdruck unseres gemeinsamen Vertrauens in die zukünftigen Möglichkeiten, von denen beide Parteien profitieren werden, wenn wir in den kommenden Jahren weiter zusammenarbeiten“, sagte Alfonso Dolce, CEO von Dolce&Gabbana.