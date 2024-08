Zeiss: Ferienaktivitäten unterstützt

Rund 350 fußballbegeisterte Kinder und Jugendliche haben in den Sommercamps des FC Carl Zeiss Jena e.V. trainiert. (Foto: Zeiss)

Camps für Fußball, Mathematik und Informatik sowie Jena-Lab der Zukunft

Camps für Mathematik und Informatik

Zeiss unterstützt ebenfalls bereits traditionell das Sommercamp Informatik, das jedes Jahr von der Fakultät für Mathematik und Informatik der Friedrich-Schiller-Universität Jena organisiert wird. Vom 24. bis 27. Juli 2024 konnten rund 40 Schülerinnen und Schüler die Welt der App-Entwicklung erkunden.

Die Schülerakademie Mathematik (SAM) – Feriencamps für Mathematik-Seminare des WURZEL – Verein zur Förderung der Mathematik an Schulen und Universitäten e.V. wird ebenfalls von Zeiss unterstützt. Das Feriencamp in den Oster- und Herbstferien soll interessierten Kindern und Jugendlichen aus allen Bildungswegen die Gelegenheit geben, sich mit Mathematik zu befassen. „Der Unterricht geht dabei über die Lehrinhalte an Spezialgymnasien hinaus und fordert die Schülerinnen und Schüler in besonderem Maße. Fähigkeiten, wie etwa abstraktes Denkvermögen und kreative Lösungsfindung, fördern die persönliche Entwicklung“, so Stephanie Hercher.

Anzeige

Jena-Lab für Zukunft

Außerdem unterstützt Zeiss das Projekt „Jena-Lab für Zukunft“. Im Jugendbildungszentrum Polaris des Drudel 11 e.V. forschen 20 junge Menschen an jeweils drei Tagen in den Sommer- und Herbstferien unter einem Dach an der Frage: „Wie wollen wir Zukunft gelingend gestalten?“.

Schwimmspaß mit freiem Bädereintritt

In diesem Jahr konnten zudem Kinder und Jugendliche bis 14 Jahre kostenfrei die Jenaer Freibäder besuchen. Ermöglicht wurde der freie Eintritt durch eine gemeinsame Aktion der Jenaer Bäder mit diversen Sponsoren. In diesem Jahr unterstützt auch Zeiss die Aktion mit 5000 Euro. Somit konnten Kinder vom 20. Juni bis zum 4. August das Ostbad und das Südbad gratis besuchen.

Die Übernahme sozialer und gesellschaftlicher Verantwortung hat bei Zeiss Tradition. Am 1. Oktober 2011 wurde der Zeiss Förderfonds eingerichtet, um die Attraktivität der Standorte von Zeiss gezielt und nachhaltig zu fördern. Im Mittelpunkt der Förderung stehen regionale Initiativen und Entwicklungen aus den Bereichen Gesellschaft und Soziales, Kultur, Bildung und Erziehung sowie Breitensport. Seit der Gründung wurden zirka 1.500 Projekte in Bildung und Wissenschaft sowie regionale Projekte mit 11,5 Millionen Euro gefördert.