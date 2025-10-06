| |

Rodenstock: Neue Finanzchefin ab Februar 2026

Dr. Martina Bentele als künftige neue CFO der Rodenstock-Gruppe
Dr. Martina Bentele wird ab Februar 2026 CFO der Rodenstock-Gruppe. Foto: Rodenstock

Dr. Martina Bentele wird CFO

Die Rodenstock-Gruppe hat bekanntgegeben, dass Dr. Martina Bentele zum 1. Februar 2026 die Position der Chief Financial Officer (CFO) beim Brillenglashersteller übernimmt und Teil des Executive Management-Teams wird.

Martina Bentele kommt von Siemens Energy und bringt über 20 Jahre internationale Erfahrung im strategischen und operativen Finanzmanagement mit. Zuletzt war sie dort als Chief Accounting Officer und Corporate Controller tätig. In dieser Funktion verantwortete sie unter anderem die Weiterentwicklung der Finanzorganisation.

Marcus Desimoni, CEO von Rodenstock, erklärte dazu: „Wir freuen uns sehr, Frau Dr. Bentele im Executive Management Team von Rodenstock begrüßen zu dürfen. Sie bringt umfangreiche Erfahrungen und erstklassige Kompetenzen aus den Bereichen Finanzen und Corporate Governance mit und wird eine große Bereicherung für das Team sein, so dass wir auch weiterhin kurz-, mittel- und langfristige Wachstums- und Wertschöpfungsstrategien für die Rodenstock-Gruppe vorantreiben können.“

Dr. Martina Bentele ergänzte: „Ich freue mich sehr, als CFO zur Rodenstock-Gruppe zu kommen. Gemeinsam mit dem Executive Management Team möchte ich die ehrgeizige Wachstumsstrategie vorantreiben, wobei der Schwerpunkt auf finanzieller Exzellenz und effizienten Prozessen liegt.”

