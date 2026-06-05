Spectaris: Stephan Schenk übernimmt Consumer Optics

v.l.: Stephan Schenk folgt auf Peter Frankenstein als Leiter der Consumer Optics. Fotos: Spectaris

Peter Frankenstein geht nach fast drei Jahrzehnten im Verband

Beim Deutschen Industrieverband Spectaris kommt es im Sommer zu einem personellen Wechsel: Ab dem 15. Juli übernimmt Stephan Schenk die Leitung des Fachverbands Consumer Optics. Er folgt auf Peter Frankenstein, der den Verband nach 28 Jahren auf eigenen Wunsch verlässt.

Schenk war zuletzt als Berater für das Berliner Start-up hellomateo tätig und begleitete dessen Markteintritt in die Augenoptik. Zuvor gehörte er der Geschäftsführung der Firma Euronet Software an und verantwortete nach der Übernahme durch die Evex Group unter anderem Marketing, PR und Marktforschung in der DACH-Region. Weitere Stationen waren der Doz-Verlag sowie der markt intern Verlag.

„Mit Stephan Schenk gewinnt Spectaris eine Persönlichkeit, die die Branche seit Jahrzehnten kennt, die hervorragend vernetzt ist und zugleich große Erfahrung in Kommunikation, Marktbeobachtung und strategischer Entwicklung mitbringt“, sagt Mirjam Rösch, Vorsitzende des Fachverbands Consumer Optics und stellvertretende Vorsitzende bei Spectaris.

Schenk sagt zu seiner neuen Aufgabe: „Die Augenoptik ist meine Heimat. Bei Spectaris kann ich nun die augenoptische Industrie aktiv in eine neue Marktphase begleiten. Und die wird geprägt sein von technologischen Umbrüchen, neuen Vertriebsformen und veränderten Marktchancen.“

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Abschied eines Netzwerkers mit Weitblick, der Menschen und Markt gleichermaßen verstanden hat

Mit Peter Frankenstein verabschiedet sich ein in der Augenoptikbranche über viele Jahre hinweg prägender und hochgeschätzter Branchenvertreter aus dem Verband, für den er seit 1998 tätig war – zunächst als Pressesprecher und anschließend über 25 Jahre als Leiter des Fachverbands Consumer Optics. Darüber hinaus engagierte er sich in weiteren zentralen Funktionen innerhalb der Branche, unter anderem als Leiter des Kuratorium Gutes Sehen sowie als Generalsekretär des europäischen Augenoptikverbands EUROM 1.

Mit seiner langjährigen Erfahrung, seinem breiten Netzwerk und seinem tiefen Verständnis für Markt und Menschen prägte er die Branche über viele Jahre hinweg entscheidend mit. Besonders eng verbunden ist sein Name mit dem Spectaris-Trendforum, das er über viele Jahre hinweg zusammen mit Jochen Reinke zu einem festen Treffpunkt der Branche entwickelt hat.

Geschätzt wurde Frankenstein nicht nur für seine fachliche Kompetenz und sein organisatorisches Talent, sondern auch für seine offene, empathische und humorvolle Art. Seine positive Ausstrahlung, seine Bodenständigkeit und sein Blick über das Tagesgeschäft hinaus machten ihn für viele Unternehmen und Wegbegleiter zu einem geschätzten Gesprächspartner.

„Peter Frankenstein hat den Fachverband Consumer Optics fast drei Jahrzehnte mit enormer Erfahrung, großer Branchenkenntnis und viel persönlichem Engagement geprägt“, so Mirjam Rösch. „Er kennt die Branche und ihre Akteure wie kaum ein Zweiter, ist kluger Netzwerker und verlässlicher Ansprechpartner zugleich. Mit seinem Humor, seiner rheinischen Art und seiner positiven Ausstrahlung hat er die Zusammenarbeit über viele Jahre auch menschlich bereichert. Dass ihn in der Branche so viele Menschen kennen und schätzen, kommt nicht von ungefähr. Für seinen langjährigen Einsatz und die vertrauensvolle Zusammenarbeit danken wir ihm von Herzen.“