| |

In eigener Sache: FOCUS ist auf der Opti 2026

VonRedaktion
Titelseite des Fachmagazins FOCUS Augenoptik, Ausgabe 15/2025

Wie gewohnt mit eigenem Stand auf Branchenmesse vertreten

Drei Messetage mit Branchentrends und Networking auf der Opti 2026: Als Fachzeitschrift ist FOCUS erneut mit einem eigenen Stand vertreten, wenn in München Neuheiten und Trends der augenoptischen Branche präsentiert werden. Den FOCUS-Messestand 401 finden Sie in Halle C3.

Die Fachmesse läuft vom 16. bis 18. Januar und bietet Unternehmen und Besuchern Gelegenheit zum Austausch und zur Geschäftsanbahnung. Zahlreiche Aussteller und ein breites Angebot rund um Brillen, Kontaktlinsen und augenoptische Technologien wurden bereits vom Veranstalter GHM angekündigt.

Was erwartet die Besucher auf der Opti 2026?

Neben Produktneuheiten stehen Fachvorträge und Networking im Mittelpunkt. Die Messe gilt als wichtiger Treffpunkt für Hersteller, Händler und Augenoptiker, um sich über Innovationen und Markttrends zu informieren.

Im Beitrag aus dem neuen FOCUS 15/2025 geht die Redaktion ein auf Neues und Altbewährtes ein, das uns alle Mitte Januar in München erwartet: Hier geht es zum Artikel „Ganz schön viel Neues: Die Opti setzt 2026 auf Innovation und Austausch“.

