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SuperVista: Saarland-Beschluss regt Debatte um digitale Augenoptik an

VonRedaktion
Bild: brillen.de

Ein Signal für die Branche

Der Rechtsstreit um ein versiegeltes Messgerät von SuperVista im Saarland entwickelt sich zu einem Signal für die Branche. Während das Hauptsacheverfahren noch aussteht, gewinnt die Diskussion um digitale Versorgungskonzepte und Fachkräftemangel an Fahrt.

Das Oberverwaltungsgericht des Saarlandes hat die Versiegelung eines optischen Messgeräts in einer Filiale der SuperVista AG im Eilverfahren aufgehoben. Das Unternehmen wertet den Beschluss als wichtiges Zwischensignal in einer grundsätzlichen Debatte über die Zukunft augenoptischer Versorgung. Die endgültige juristische Bewertung des Geschäftsmodells bleibt allerdings dem Hauptsacheverfahren vorbehalten.

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Bild: Volker Grahl. SuperVista

SuperVista spricht selbst von einer „Chance, die richtigen Rahmenbedingungen für die Zukunft zu klären“, und kündigt an, die im Verfahren sichtbar gewordenen Punkte in Technik und Abläufen weiterzuentwickeln. Vorstand Volker Grahl betont in der Mitteilung zudem, man wolle „Abläufe sowie technische Standards gezielt weiter verbessern“.

Für die Branche dürfte entscheidend sein, welche Leitplanken das spätere Hauptsacheverfahren für digitale augenoptische Modelle tatsächlich setzt.

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