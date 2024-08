Marcolin: Geschäftszahlen veröffentlicht

Bild: Marcolin

Margen steigern sich weiter, Umsätze im Einklang, Lizenzportfolio erweitert

Trotz der anhaltenden internationalen Wirtschaftslage konnte Marcolin seine Leistung in den ersten sechs Monaten des Jahres 2024 dank einer Margensteigerung konsolidieren, wobei das bereinigte EBITDA bei 52,7 Mio. € lag, ein Anstieg von 2,9 % im Jahresvergleich. Der Einfluss auf den Nettoumsatz war mit 17,7 % positiv. Der Nettoumsatz beträgt 297,6 Mio. €, was einem Rückgang von 3,6 % bei aktuellen Wechselkursen im Vergleich zum gleichen Zeitraum des Vorjahres entspricht. Auf vergleichbarer Basis stieg der Nettoumsatz um 0,6 % bei aktuellen Wechselkursen.

Die Hauptmärkte im Jahr 2024 waren EMEA und Amerika, die Umsätze von 149,6 Mio. € bzw. 106,6 Mio. € erzielten. Der asiatische Markt, der für die Gruppe ein großes Potenzial bietet, konsolidierte den Wachstumstrend der letzten Jahre und verzeichnete im ersten Halbjahr ein zweistelliges Wachstum. Die bereinigte Nettofinanzposition belief sich auf 338,0 Mio. €, eine Verbesserung um 6,4 Mio. € im Vergleich zum 31. Dezember 2023, dank des positiven Cashflows aus operativen Tätigkeiten, trotz der typischen Mittelbindung des Netto-Umlaufvermögens aufgrund der Saisonalität des Geschäfts im ersten Halbjahr.

Anfang dieses Jahres kündigte Marcolin Lizenzverlängerungen mit Zegna, Max&Co., GCDS und Skechers an. Außerdem ging das Unternehmen eine exklusive Partnerschaft mit Christian Louboutin ein, die zum ersten Mal in der Geschichte der Marke deren Einstieg in die Brillenkategorie ermöglichen wird. Darüber hinaus wurde die französische Marke KWay, die weltweit für ihre revolutionäre Regenjacke bekannt ist, hinzugefügt. Die Gruppe wird für das Design, die Produktion und den weltweiten Vertrieb von Sonnenbrillen, optischen Brillen, Skibrillen und Kinderbrillen verantwortlich sein.