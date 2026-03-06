WVAO: Wissenstransfer und fachlicher Austausch in Nürnberg

Bild: WVAO

77. Jahreskongress am 18. und 19. April 2026

Am 18. und 19. April 2026 veranstaltet die Wissenschaftliche Vereinigung für Augenoptik und Optometrie (WVAO) ihren 77. Jahreskongress in Nürnberg. Die Fortbildung richtet sich an Augenoptiker, Optometristen und Orthoptisten und setzt auf einen neutralen fachlichen Austausch.

Der Kongress versteht sich als unabhängige Informationsplattform. Laut WVAO steht die Veranstaltung für produkt- und herstellerneutrale Inhalte, die wissenschaftlich fundiert vermittelt werden. Die Teilnehmenden sollen Orientierung zu neuen Entwicklungen in Diagnostik, Gerätetechnik, digitalen Anwendungen und optometrischen Fragestellungen erhalten.

Fachforen zu aktuellen Herausforderungen der Branche, Workshops und begleitende Ausstellung

Der Jahreskongress gliedert sich in drei parallel stattfindende Foren zu Augenoptik, Optometrie sowie Kinder- und Funktionaloptometrie. Sie behandeln unter anderem neue Technologien, Versorgungskonzepte, interdisziplinäre Zusammenarbeit sowie Themen der visuellen Entwicklung. Eingeladene Referenten aus Wissenschaft, Praxis und Augenmedizin geben einen Überblick über derzeit relevante Erkenntnisse und deren praktische Umsetzung.

Anzeige

Zusätzlich bietet die WVAO Workshops in kleinen Gruppen an. Hier werden unter anderem Testverfahren, Screening-Konzepte und Untersuchungsschritte vermittelt. Die Inhalte sollen direkt im beruflichen Alltag anwendbar sein. Eine ergänzende Fachausstellung zeigt Produkte und Lösungen aus Technik, Diagnostik und Versorgung.

Auch 2026 soll die langjährige, etablierte Veranstaltung eine Kombination aus wissenschaftlicher Aktualität und praxisnaher Weiterbildung bieten. Informationen zu Anmeldung und Programm stehen unter www.wvao-wissensforum.de bereit.