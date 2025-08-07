Apollo: Eröffnung neuen Flagship Stores in Nürnberg

Apollo eröffnet am 28. August 2025 seinen neuen Flagship Store in Nürnberg: 400 m² für Brillen, Sonnenbrillen & Hörakustik auf zwei Etagen. Bild: Apollo

Augenoptik auf zwei Etagen

Apollo eröffnet am 28. August 2025 seinen neuen Flagship Store auf 400 m² Fläche in der Nürnberger Karolinenstraße 42, teilt das Unternehmen mit. Hier sollen auf zwei Etagen ein umfassendes Sortiment rund um gutes Sehen und Hören – von Brillen und Sonnenbrillen über Kontaktlinsen bis hin zur Hörakustik angeboten werden. Apollo werde somit mit zwei Standorten im Zentrum Nürnbergs vertreten sein, heißt es.

Neues Store-Konzept: Design, Technik und Komfort

Das neue Store-Konzept vereine elegantes Design, hochwertige Materialien und moderne Technik. Warme Holzelemente, stilvolle Präsentationstische und komfortable Sitzgelegenheiten schaffen ein einladendes Ambiente. Zwei große LED-Wände im Eingangsbereich setzen zudem visuelle Akzente, während großzügige Schaufenster und Vitrinen bereits von außen einen Einblick in die Produktvielfalt geben. Ein Aufzug sorge für barrierefreien Zugang zur oberen Etage, wo moderne See-Through-Regale mit Blick auf die Fußgängerzone die offene, lichtdurchflutete Atmosphäre unterstreichen. Digitale Touchpoints ergänzen das Einkaufserlebnis. Auf beiden Etagen befinden sich speziell gestaltete Bereiche für Augen- und Hörtests: In einer ruhigen, entspannten Atmosphäre könnten sich Kundinnen und Kunden mit modernster Technologie umfassend testen und beraten lassen, so der Filialist.

Breites Produktsortiment und innovative Technologien

Der neue Apollo Store biete eine Auswahl von über 2.000 stilistisch vielfältige Brillen- und Sonnenbrillen-Modelle für Damen, Herren und Kinder. Ein ausgedehntes Luxussortiment umfasse außerdem Labels wie MIU MIU, Prada und Versace, während populäre Marken wie Oakley, Emporio Armani und Vogue das Portfolio abrunden. Ein besonderes Highlight des Stores sei der Ray-Ban Corner, der sowohl zeitlose Klassiker als auch exklusive Modelle präsentiert.

Darüber hinaus werden die neuesten Innovationen angeboten, wie etwa die Nuance Audio – eine nahezu unsichtbare, offene Hörlösung, die nahtlos in eine stilvolle Brille integriert ist und so Sehen und Hören verbindet. Ein weiteres technologisches Highlight sind die Ray-Ban Meta AI Glasses von Meta Platforms und EssilorLuxottica.

Nach dem erfolgreichen Start des Flagship Stores in München im Juni eröffnet Apollo mit Nürnberg bereits sein zweites Flaggschiff in diesem Jahr. Apollo hat seinen Unternehmenssitz im mittelfränkischen Schwabach und ist mit seinen über 5.000 Mitarbeitenden seit 2021 Teil der internationalen EssilorLuxottica-Gruppe.