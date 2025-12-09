CooperVision: Sportliche Winterkampagne zu Einmalkontaktlinsen

Mit dynamischen Wintersportmotiven ruft CooperVision zum Kontaktlinsentragen in der kalten Jahreszeit auf. Bild: Adobe Stock/Coolakov

Klare Sicht trotz Minusgraden

Joggen im frostigen Wald, Skitouren in den Bergen, Eisschnelllauf auf spiegelglattem Eis: Wer im Winter sportlich aktiv ist, braucht nicht nur Ausdauer, sondern auch klare Sicht. Genau hier setzt CooperVision mit seiner aktuellen Kontaktlinsen-Kampagne an.

Die „MyDay – Made for More“-Kampagne wurde entwickelt, um Kontaktlinsenträger durch die kalte Jahreszeit zu begleiten und dabei zu zeigen, wie die Einmalkontaktlinsenfamilie des Anbieters bei Aktivitäten wie dem Outdoor-Workout oder Wintersport unterstützen kann.

Dank einer speziellen Materialtechnologie bieten die als sphärische, torische und multifokale Varianten erhältlichen Kontaktlinsen laut dem Hersteller auch bei Minusgraden und trockener Winterluft einen hohen Tragekomfort. Das torische Design sorge für stabilen Sitz bei Bewegung, während die multifokale Variante eine einfache Anpassung ermögliche. Zusätzlich stehen digitale Tools zur Verfügung, die die Auswahl erleichtern sollen.

Dazu passend stellt CooperVision dem Fachhandel PoS-Materialien im winterlichen Design zur Verfügung: Schaufensterposter mit dynamischen Wintersportmotiven, Social-Media-Vorlagen für aktive Lifestyle-Inhalte, Schokoherzen als Impulsgeber sowie dekorative Elemente für ein stimmungsvolles Ladenbild können über den Außendienst angefordert werden.