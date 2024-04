Menicon: Neuer CEO für EMEA ernannt

Remco Engelhart verantwortet nun als CEO die EMEA-Region beim japanischen Kontaktlinsenhersteller. Bild: Menicon

Beförderter Remco Engelhart übernimmt

Menicon Co. Ltd. hat mit Remco Engelhart einen neuen CEO für die EMEA-Region gefunden. Er wird fortan eng mit dem europäischen Führungsteam des Kontaktlinsenherstellers an der weiteren Stärkung des umfassenden Produkt- und Service-Portfolios arbeiten.

Seine Karriere begann er vor über 25 Jahren bei Bausch & Lomb. Nach dieser Zeit war Engelhart erfolgreich am Aufbau des Kontaktlinsenspezialversands Sauflon beteiligt. Nach der Übernahme von Sauflon durch Coopervision Europe war er Teil des europäischen Strategic Partner Account Teams.

Remco Engelhart, seit Januar 2017 als Global Key Account Director bei Menicon angestellt, kommentierte seine Beförderung wie folgt: „Ich bin sehr stolz und fühle mich geehrt, zum CEO von Menicon EMEA ernannt zu werden! Mein Ziel in meiner neuen Rolle ist es, eng mit dem europäischen Führungsteam zusammenzuarbeiten, um ein 360°-Portfolio einzigartiger Produkte zur Unterstützung der Augenoptiker zu liefern und eine echte Partnerschaft auf allen Ebenen aufzubauen.“

Kenji Takeshita, Executive Officer International Business, äußerte sich ebenfalls begeistert: „Wir freuen uns, Remco als CEO von Menicon EMEA zu haben. Sein beeindruckender Hintergrund und seine Führungsqualitäten machen ihn zu einer wertvollen Bereicherung für unsere Organisation. Ich bin zuversichtlich, dass wir unter seiner Führung neue Erfolge erreichen und die Geschäfte in der EMEA-Region stärken werden.“