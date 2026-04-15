Rodenstock: Internationale Auszeichnungen für Glastechnologie

Bild: Rodenstock

Europäische Jurys würdigen biometrischen Ansatz der Brillengläser

Rodenstock erhält auch in diesem Jahr weitere internationale Auszeichnungen für seine biometrisch individualisierte Brillenglas-Technologie. Fachjurys in Belgien und Tschechien würdigten jetzt den Ansatz, der auf individuellen Augendaten statt Durchschnittswerten basiert.

Im April wurden die Münchner in Tschechien mit dem Top Opta Award in der Kategorie „Quality Vision for All Generations“ ausgezeichnet. In Belgien folgte der Belgoptic Award in der Business-Kategorie für die „Innovation of the Year“. Beide Preise erhielt Rodenstock für die biometrisch ausgerichtete Glastechnologie Big Exact Sensitive.

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Bereits im Jahr zuvor hatten internationale Jurys die Entwicklung honoriert. Dazu zählten unter anderem der German Innovation Award in Deutschland, der Silmo d’Or in Frankreich, die Gold Medal der Grupa Mtp in Polen sowie der Optician Lens Award im Vereinigten Königreich.