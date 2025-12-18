Rodenstock: Auszeichnung bei den Optician Awards 2025

Rodenstock gewinnt den Lens Award bei den Optician Awards 2025. Foto: Rodenstock

Preis für Brillenglas mit biometrischem Ansatz und individueller Sensitivität

Rodenstock hat bei den Optician Awards 2025 den Lens Award erhalten. Ausgezeichnet wurde das „B.I.G. Exact Sensitiv“ Brillenglas, das biometrische Daten mit individueller visueller Sensitivität kombiniert.

Der Preis, der zu den wichtigsten Auszeichnungen der britischen Optikbranche gehört, reiht sich für das Münchner Unternehmen ein in weitere Anerkennungen für das Glas. Es wurde bereits mit mehreren internationalen Preisen geehrt, darunter der German Innovation Award, der Silmo d’Or und die Gold Medal der Grupa MTP.

Anzeige

„Wir freuen uns sehr und fühlen uns geehrt, den Optician Lens Award für B.I.G. Exact Sensitive gewonnen zu haben“, sagt Peter Travers, Geschäftsführer Rodenstock UK. „Innovation ist Teil unserer DNA, und ich möchte unserem gesamten Team und allen Abteilungen dafür danken, dass wir gemeinsam daran arbeiten, Brillenträgern ein wirklich individuelles Seherlebnis zu bieten.“