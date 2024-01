Pro Optik: Führungsteam erweitert

Wurde zum Director Controlling & Finance befördert: Holger Schumann. Bild: Pro Optik

Holger Schumann wird befördert

Die Optikerkette Pro Optik verstärkt die Management-Riege. Ab sofort zeichnet Holger Schumann als Director Controlling & Finance für den Finanzbereich verantwortlich und verstärkt damit das Führungsteam, das CEO Micha S. Siebenhandl seit seinem Antritt Anfang 2020 aufgebaut hat.

Der ehemalige Apollo-Optik-Manager Holger Schumann war ebenfalls 2020 zu Pro Optik gekommen und bis zuletzt Abteilungsleiter Controlling. über seine Beförderung: „Ich bin sehr glücklich über das Vertrauen von Pro Optik in mich und freue mich sehr auf die erweiterten Aufgaben. Pro Optik gehört zu den am schnellsten wachsenden Optik-Retailern, dem Bereich Controlling & Finance kommt deshalb eine absolute Schlüsselrolle innerhalb unserer Organisation zu.“

Holger Schumann komplettiert damit das Management-Board um Evelio Sousa (Director Operations), Markus Kollmann (Director Sales & Expansion) und Lukas Hahne (Director Growth & Product).

Schumann war vor seinem Einstieg bei Pro Optik stellvertretender Abteilungsleiter Controlling und Teamleiter Financial Planning & Analysis bei Apollo Optik. Zuvor bekleidete der Diplom-Kaufmann, der in Deutschland, den USA, Indien und China studiert hatte und auch Mandarin spricht, bei der Daimler AG in Stuttgart Positionen als Beteiligungscontroller und Treasury Manager.