Topcon: Dreier-Team verstärkt Kundenbetreuung

Christoph Pohl ist einer von drei neuen Mitarbeitern beim Gerätehersteller aus Willich. Bild: Topcon

Neue Gesichter beim Technologie-Spezialisten

Topcon Deutschland hat mit einem Dreier-Team seine Kundenbetreuung verstärkt. Mit umfangreichem Erfahrungsschatz stehen Christoph Pohl, Katrin Körner und Sabrina Steinmann-Emek den Kunden des Unternehmens aus Willich (NRW) zur Seite.

Sabrina Steinmann-Emek. Bild: Topcon

Christoph Pohl verstärkt bereits seit November 2023 das Team. Er verantwortet die Betreuung bestehender Kunden im Gebiet „Ost“ und kümmert sich zudem um Neuprojekte. Als studierter Optometrist verfügt er über mehrere Jahre Erfahrung sowohl in der Praxis als auch im OP-Bereich und im Vertrieb.

Die erfahrene Augenoptikermeisterin Sabrina Steinmann-Emek verfügt über fundiertes Branchenwissen. Seit August 2023 ist sie für das Gebiet „Zentral“ zuständig und kümmert sich im Sinne des „360°-Service-Konzepts“ darum, die individuellen Anforderungen und Bedürfnisse der Kunden zu erfüllen.

Katrin Körner. Bild: Topcon

Katrin Körner legt besonderen Wert auf eine praxisnahe Kundenbetreuung, die individuelle Bedürfnisse erfüllt. Ihr Bachelor of Science in Augenoptik/Optometrie in Kombination mit ihrer mehrjährigen Vertriebserfahrung machen sie seit Februar 2024 zur neuen Topcon-Ansprechpartnerin im Gebiet „Zentral/Süd“.

„Wir freuen uns, mit der Kompetenz unserer zwei neuen Kolleginnen und unserem neuen Kollegen nicht nur die innovativen Topcon-Lösungen, sondern auch unseren Fokus auf Kundenservice immer weiter bekannt zu machen“, betont Andrea Vieth, Director Commercial bei Topcon Deutschland.