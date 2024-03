Silhouette: iF Design Award erhalten

Silhouette Titan Minimal Art Modell 6665

Stilikone erhält schon zum 21. Mal die begehrte Auszeichnung

Zu ihrem 25-jährigen Jubiläum erhält die Titan Minimal Art – eines der schönsten Geschenke von der Jury des iF Design Awards. Einmal im Jahr vergibt die älteste unabhängige Designinstitution der Welt die international äußerst begehrte Auszeichnung. 132 hochkarätige Gestaltungsexperten haben fast 11.000 Einreichungen aus 72 Ländern gesichtet und nach wegweisenden Designleistungen Ausschau gehalten. Was die Jury bei Silhouette gesehen hat, sorgte für Begeisterung. Der Brillenkomplettanbieter aus Linz gewinnt den iF Design Award 2024.



Damit würdigt die Jury die herausragende Gestaltungsqualität der neuesten optischen Kollektion, die das Beste aus 25 Jahren Titan Minimal Art in sich vereint. Sie ist federleicht und ultimativ minimalistisch. Sie kommt ohne Schrauben und ohne Scharniere aus. Besonders eindrucksvoll: die Titan Minimal Art ist weltraumzertifiziert und hat zahlreiche Missionen ins All absolviert. Dafür ausgewählt wurde sie aufgrund ihres außergewöhnlichen, rutschfesten Tragekomforts und ihrer Qualität made in Austria.



Die neue Kollektion richtet sich an moderne, anspruchsvolle Brillenträger, die bei Brillen sowohl auf hochwertige Verarbeitung als auch eine extravaganten Optik achten.

Anzeige