Alcon: Abschluss der The Art of Total-Tour 2024

Auch in diesem Jahr hieß es wieder: „Herzlich willkommen zu The Art of Total“. Bild: Alcon

„Kleinere Veranstaltungen für den intensiveren Austausch“

Alcon veranstaltete von Februar bis April 2024 wieder die „The Art of Total“-Tour mit insgesamt 25 Abendveranstaltungen in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Fast 900 Kontaktlinsenspezialisten haben in diesem Jahr an der Veranstaltungsserie teilgenommen.

Im Mittelpunkt standen Fachinformationen der besonderen Art, denn Alcon präsentierte die Technologien und Vorteile der Produktfamilie sowie ihr neuestes Mitglied, die Monatskontaktlinse Total30 Multifocal. Weitere Inhalte der Abende waren das Potenzial im multifokalen Marktsegment und die sich daraus ergebenden Chancen für Augenoptiker. Tipps, Tricks und hilfreiche Informationen rund um die Themen Ansprache, Anpassung und Services rundeten die Events ab. Nach dem offiziellen Teil bot sich den Teilnehmenden die Gelegenheit zum Austausch mit Kollegen aus der Branche.

Anzeige

Bilder: Alcon

„Nach dem erfolgreichen Format der The Art of Total-Tour im vergangenen Jahr mit sieben Events und mehr als 900 Teilnehmern in Deutschland, Österreich und der Schweiz haben wir uns entschieden, in diesem Jahr kleinere Veranstaltungen zu wählen, die einen noch intensiveren Austausch unter den Teilnehmern ermöglichen. Auch konnten wir so noch viel näher zu den Kunden außerhalb der Ballungsräume kommen. Unser Ziel war es dabei, alle relevanten Themen und fachlichen Inhalte in einem angenehmen Rahmen so zu präsentieren, dass unsere Kunden diese sowie die Anregungen ihrer Kollegen direkt in ihren Arbeitsalltag übernehmen können. Basierend auf dem äußerst positiven Kundenfeedback ist uns das sehr gut gelungen“, so Jan Thore Föhrenbach, Cluster Franchise Head, Alcon Vision Care DACH.